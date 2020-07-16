Hayvancılardan, Tarım Bakanlığı’na 14 tane siyah çelenk

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, pandemi sürecinde üreticiyi koruma ve geleceğe yönelik planlama kararı alınmadığı gerekçesiyle Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na 14 siyah çelenk bıraktı.

Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları, bakanlık önünde yaptığı basın açıklamada, yönetim kurulu olarak bugün bakanlık önüne gelme kararını, salgından dolayı aldıklarını söyledi.

Eylemde bakanlığa, birliğin bölge temsilcileri adına 14 tane siyah çelenk bıraktıklarını ifade eden Naimoğulları, ilk kez yapılan bu çelenk bırakma eyleminin tarihe bir not olarak geçeceğini kaydetti.

Tarım Bakanlığı ve hükümetin salgın sürecinde hiçbir şeyi doğru yapmadığını, süt pazarlaması konusunda doğru açılım yapılamadığını, üreticinin mağdur edildiğini kaydeden Naimoğulları, süt konusunda yaşanan sıkıntıları işaret ederek, Tarım Bakanlığı ile imalatçılar birliğine eleştirilerde bulundu.

Bedeli sadece üreticinin ödediğini ancak iyi niyetlerine rağmen planlama yapılmadığından yine üreticinin zarar gördüğünü ifade eden Naimoğulları, üreticiden üretmemesinin istendiğini, pazarlama ihracat yönünde adım atılmadığını söyledi.

Naimoğulları, "Tarım Bakanlığı krizi yönetemedi ve sınıfta kaldı. İrade ortaya koyamadı. Biz bugün bu tepkiyi ortaya koymak zorundayız. Gittiğimiz yol yol değildir. Bu sektör çökerse 50 bin kişi aç kalacak . Bu görevi yapamıyorsanız bırakacaksınız yapabilenler yapsın" dedi.

Üreticinin bugünlere kolay gelmediğini, üretimin kolay bir iş olmadığını ifade eden Naimoğulları, pandemi sırasında yapılan kesintilerin üreticiye verilmediğini ancak memura verildiğini ifade ederek, bunun ayrımcılık olduğunu söyledi.

Bakanlığın bu süreçte politika üretemediğini, denetim, pazarlama, ihracat konusunda adım atmadığını ifade eden Naimoğulları, Süt Kurumu’nun da başarılı olamadığını, herkesin sınıfta kaldığını savundu. Naimoğulları, bakanlıktan tüm sektörleri bir masaya çağırıp, korkmadan kararlar alınması gerektiğini belirterek, aksi halde sektörün batacağını söyledi.

Naimoğulları, "Bıçak kemiğe dayandı, bu işler günübirlik uygulamalarla yönetilemez. Sayın bakana, kişiliğine sözümüz yok. Bizim tepkimiz üreticinin sıkıntılarıdır" dedi.



OĞUZ: "BU SÜRECİ TOPLUMSAL DAYANIŞMA İLE ATLATABİLİRİZ"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da, eylem sırasında birlik yetkililerinin yanına gelerek, görüştü.

Oğuz, sorunların olduğunu ancak bu dönemde benzer sorunlar yaşayan diğer ülkelerin de bu sıkıntıları aşamadığını ifade ederek, “Çözebilecek biri varsa, buyursun gelsin" dedi.

Dursun Oğuz, sıkıntılı bir süreçten geçildiğini, dünyada bunun öyle olduğunu, bu yüzden bu zor süreci üretici imalatçı bakanlığın hep birlikte atlatabileceğini söyledi.

Hükümetin üretici için elindeki imkanları kullanarak üretimin durmaması, üreticinin ayakta kalması için çalışmalar yaptığını ifade eden Oğuz, ülkede hayvancılığın, verim-üretim anlamında geliştiğinin verilerle ortaya konduğunu kaydetti.

Ülkede sadece hayvancının değil, tüm üretim sektörünün zorda olduğunu, bu yüzden bu sürecin toplumsal dayanışmayla atlatılabileceğine işaret eden Oğuz, birlik ile İşbirliğine devam edeceğini, sütün dökülmemesi için çalışacağını ve bunun görevi olduğunu söyledi.

Oğuz, Kurban Bayramı diye hayvan fiyatlarının yükseltilmesinin de olamayacağını ifade ederek, ülkede üreticiyle birlikte tüketicinin de korunması gerektiğini vurguladı.

Bugüne kadar hep birlikle, yakın diyalog içinde olduğunu, çelenklerden gocunmadığını çünkü amacın üretmek olduğunu ifade eden Oğuz, ülkenin geleceğini, hayvancılığın geleceğini tüm sektörlerle birlikte planlamayı önemsediklerinden bu konuda bir toplantı yapacaklarını söyledi.

Oğuz, birlikten gelen alım garantisi, ihracat- ithalat planlama gibi talepleri gündeme aldıklarını kaydetti.

Dursun Oğuz, üretimin değerini bildiklerini ifade ederek, tüm sıkıntılara rağmen bugüne kadar süt dökülmediğini vurguladı.