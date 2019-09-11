Hayat Pahalılığına yapılan %2'lik kesinti iptal edildi
Maliye Bakanlığı, bu yılın Temmuz- Aralık dönemi maaşlarına yansıtılacak hayat pahalılığında yapılan kesintiyle ilgili, 10 Temmuz tarihinde yayınladığı genelgeyi iptal ettiğini açıkladı.
A+A-
Maliye Bakanlığı, bu yılın Temmuz- Aralık dönemi maaşlarına yansıtılacak hayat pahalılığında yapılan kesintiyle ilgili, 10 Temmuz tarihinde yayınladığı genelgeyi iptal ettiğini açıkladı.
İlgili genelge altı aylık devrede saptanan ve hayat pahalılığı artışı olarak bilinen yüzde 7,57’lik TÜFE artış oranının, 2 puan eksiltilerek maaşlara yüzde 5,57 şeklinde yansıtılmasını içeriyordu.
Olayın mahkemeye taşınması üzerine Anayasa Mahkemesi ilgili kararnameyi ara emri ile durdurmuştu.
İlgili karar doğrultusunda, genelgenin iptal edilmesiyle eylül ayından itibaren maaşlara hayat pahalılığı TÜFE artış oranı yüzde 7,57 olarak yansıtılacak. İki aylık dönemde oluşan fark ise iade edilecek.
Bu haber toplam 405 defa okunmuştur
Etiketler : Hayat Pahalılığı
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler
"Maliye Bakanlığı Anayasal suç işlemektedir"KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yazılı açıklama yaparak % 2’lik kesintiyi Anayasa Mahkemesi’nin durdurma kararına rağmen yine Ağustos ayı maaşlarından da kesinti yaparak yasa tanımaz tutumunu sürdüreceğini gösterdiğini savundu.