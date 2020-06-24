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Hava sıcaklığı artacak

Hava sıcaklığı artacak

 Hava sıcaklıklarının 39 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

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 Hava sıcaklıklarının 39 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre, hava 25 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 36 – 39 derece, sahillerde 31 – 34 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

 

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