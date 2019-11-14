Hava nasıl olacak?

Meteoroloji Dairesi bu gece yarısından Cumartesi saat 10.00’a kadar olan süre için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.

Konuyla ilgili Meteoroloji Dairesi’nden yapılan duyuruda “Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgemizde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (su baskını, yıldırım düşmesi, dolu yağışı, yağış anında fırtına şeklinde rüzgar vb) karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması tavsiye edilir.” denildi.