Hastaların durumu iyi

Kıbrıs’ın güneyinde corona virüsü önlemler çerçevesinde, testleri dün pozitif çıkan 3 hasta Larnaka’nın Paralimni bölgesindeki Mağusa Hastanesi’ne aktarıldı. Testleri pozitif çıkan dördüncü kişi ise evinde karantinada. Tümünün durumlarının iyi olduğu açıklandı. Vakaların artması halinde hastanenin boşaltılıp sadece corona virüş için ayrılması bekleniyor.

Şu anda Mağusa Hastanesi’de 21 Covid-19 vakasına bakabilecek yer bulunduğu, artması durumunda hastanede 120 kişilik kapasite olduğu haber verildi.

Güneyde şu ana corona virüsü ile enfekte edilmiş 6 Kıbrıslı Rum’un bulunduğu, bunların 5’i erkek birinin de kadın olduğu belirtildi.