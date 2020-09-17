Hastalardan iyi haber

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Yoğun bakımdaki covid-19 hastalarının durumu iyiye gidiyor…
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Yoğun bakımdaki covid-19 hastalarının durumu iyiye gidiyor…
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi doktorlarından Şükrü Onbaşı, yoğun bakımda olan iki covid-19 hastasının tedavilerinin devam ettiğini belirterek, hastaların durumunda iyiye gidiş olduğunu kaydetti.
Onbaşı, ülkede coronavirüs nedeniyle üçüncü bir hastanın yoğun bakıma alınmadığını söyledi.
YENİDÜZEN’e konuşan Onbaşı, yoğun bakımda olan iki covid-19 hastasının tedavilerinin devam ettiğini, durumlarında iyiye gidiş olduğunu kaydetti.
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Etiketler : covid, kuzey, yoğun bakım
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