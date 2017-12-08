Haspolat’ta “hurda” kirliliği!

Haspolat Sanayi Bölgesi yolu üzerinde etrafa saçılan hurdalar, çevre kirliliğine neden oluyor... Sanayideki hurda firmalarının yol kenarlarına bıraktığı hurdalar, kötü bir görüntüye sahne olurken, bölgedeki diğer işletmeler de hurdalık alanların yeşil brandayla kapatılması gerektiğini söylüyor.

Didem MENTEŞ

Haspolat Sanayi bölgesi hurdalığa döndü, bölgede çevre kirliliği rahatsız edici boyutlara ulaştı.

Sanayi yolu boyunca etrafa saçılan hurdalıklar, çevre felaketini beraberinde getirirken, bölgedeki işletmelerin de tepkisine neden oldu.

Sanayide faaliyet gösteren 2-3 hurda firmasının sağa sola atılı bıraktığı hurdalar, çevrede kötü bir görünüme yol açtı. Haspolat Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bazı işletmeler konuyu Lefkoşa Türk Belediyesi’ne bildirdiğini söylerken ancak belediyenin girişim yapmadığını iddia ettiler.

Firmalar rahatsız

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan bazı işletme sahipleri Haspolat Sanayi bölgesinin unutulduğunu belirterek, bölgede yol, aydınlatma ve çevre sorunu yaşandığını aktardı. Bölgedeki hurda firmalarının çevreye zarar verdiğini söyleyen firma sahipleri, etrafa atılan hurdaların kötü bir görünüm yarattığını aktardı. Bazı geceler lastik ve kalay yakılarak, hava kirliliği yaratıldığını savunan firma sahipleri, hurdalık alanların yeşil brandayla kapatılması gerektiğini dile getirdi. Sanayi yolu üzerinde kendi sınırlarını aşarak, yol kenarlarına hurdalıkların atıldığını söyleyen firma yetkilileri, kimi zaman bölgeye gelen müşterilerin korku yaşadığını, çevre kirliliğinden dert yandığı aktarıldı.

Konuyu Çevre Dairesi’ne ve Lefkoşa Türk Belediyesi’ne bildirdiklerini aktaran firma sahipleri, yetkililerin kirliliğe karşı duyarsız kaldığını söyledi.



Sanayi yolu üzerindeki bir firmaya ait hurdalıklar yolun içine kadar konuldu



Hurda taşıyan bir araç hiçbir önlem almadan yolda ilerlerken



Farklı firmalara ait hurdalıklar yol kenarlarına taşmış durumda