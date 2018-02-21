HAPİS YATACAKLAR

Afrika gazetesi önünde 22 Ocak'ta yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili davada karar açıklandı.Mahkeme, tahrik iddialarının ispatlanamadığını belirterek, sanıkların suçlu olduğuna karar verdi

Ayrı ayrı davalardan yargılanıp suçlu bulunan 6 sanığa verilen hapis cezaları şöyle;

Ümit Taş 3 AY,

Ahmet Türkmen 6 AY,

Bayram Ak 3 AY,

Mehmet İpek 6 AY,

Oktay Güney 2 AY

ve Abdülhadi Doğan 4 AY hapis yatacak

AYRINTILAR AZ SONRA

Didem MENTEŞ

Afrika gazetesi önünde 22 Ocak'ta yaşanan şiddet olaylarıyla ilgili hızlı bir şekilde görüşülerek tamamlanan davada bugün karar açıklanıyor.

‘Afrika gazetesinin 21 Ocak’taki manşetini protesto etmek’ iddiasıyla gazete önünde toplanan, gazetenin balkonuna tırmanarak camlarını kıran, binaya taşlar ve sopalar atan 6 sanık ile ilgili son karar bugün saat 14:00’te verilecek.

Bilindiği üzere Merkezi Cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak bulunan sanıklar Ümit Taş, Ahmet Türkmen, Bayram Ak, Mehmet İpek, Oktay Güney ve Abdülhadi Doğan aleyhine getirilen ‘kanunsuz topluluk’, ‘ayaklanma’,’mala zarar verme’, ’kasti hasar’ ve ‘mülke tecavüz’ davalarını kabul etmişti.

Davada neler olmuştu?

7 Şubat’ta sanıkların suçlarını kabul edilmesi arından İddia Makamı olguları aktarıp, hitabını tamamlamış ancak savunma avukatı, hitabı esnasında “sanıklar parmak verildi diye tahrik edildiler” şeklinde yeni bir iddia ortaya atmıştı. Yeni iddia nedeniyle 7 Şubat’ta hitapların yapılıp davanın karara kalması beklendiği aşamada, Mahkeme hafifletici maksatlar bakımından ek duruşma açılmasına karar vermişti.

Savcılık, eylemcilerin Afrika gazetesi binasına girmek istediği esnada polis tarafından izin verilmediği için kanunsuz topluluk oluşturup ayaklandığı olgusunu ortaya koyarken, savunma avukatı da eylemcilere “parmak verildi” gerekçesiyle tahrik olup ayaklanma çıkardıklarını iddia etmişti.

Ek duruşmada her iki taraf “ayaklanmayla” ilgili tanıklarını dinleterek, kamera görüntüleri, ifadeler ve çeşitli emareleri ortaya koyduktan sonra bu iddiaya yönelik savunmalar yapılmıştı.

Mahkeme tüm iddialar ve olgular ile ilgili kararını açıklamak üzere davayı bugüne ertelemişti.