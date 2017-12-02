Hamilelikte Ultrason Takibinin Önemi

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Gelişen teknoloji sayesinde, engelli ve hastalıklı bebek doğum sayısında oldukça büyük bir düşüş ve iyiye doğru bir gidişat olmakla birlikte, ölü doğum istatistikleri, sağlık hizmetlerine erişimi olan büyük şehirlerde neredeyse tamamen ortadan kalkmakta.

Hamilelik boyunca hem annenin hem de bebeğin sağlık durumunun yakından ve detaylı bir şekilde takip edilebilmesi için kullanılan ultrason cihazları, hafta hafta gebelik takibi uygulamasının önemli bir yardımcı ajanı.

Ultrason takibi sayesinde, bebekte oluşan veya oluşması muhtemel bozukluklar henüz ana rahmindeyken teşhis ve tedavi edilebiliyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından da mutlaka yapılması tavsiye olunan gebelik takibi için bir manuel dahi var.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan doğum öncesi bakım ile ilgili belgeye buradan ulaşabilirsiniz.

Ultrason ile Gebelik Takibinde Nelere Bakılıyor?

Ultrason cihazı teknolojisinin ortaya çıkmasından önce, kadın doğum uzmanı hekimler, günümüz için ilkel sayılabilecek yöntemler kullanarak hamilelik takibi yapıyorlardı.

Ancak tecrübeli gözler, eller ve kulaklar, bir de steteskop ile mezura yardımıyla, oldukça isabetli şekilde gebelik haftasından tutun, muhtemel gelişimsel aksaklıklara kadar tahmin edilebildiği geçtiğimiz ilkel dönemlerde, bugüne kıyasla hata payı çok daha fazlaydı elbette.

Ultrason görüntülümesi teknolojisi sayesinde, ana rahmindeki bebeğin boy ölçümünden, kilo ölçümüne %10 luk hata paylarını geçmemek üzere oldukça isabetli takipler yapılabiliyor ve bebeğin haftasına uyumlu olarak gelişip gelişmediği tespit edilebiliyor.

Ayrıca bebeğe ait tüm iç organlardan tutun, el ayak gibi uzuvlarının gelişimi takip edilirken, parmakları, omurilik yapısı ve ense kalınlığı dahi ölçülebiliyor ve bu sayede down sendromuna ait riskler de önceden isabetli şekilde tahmin edilebiliyor.

Ayrıca bebeğin zamanından önce dünyaya gelmesine sebebiyet verebilecek bir aksilik durumu da çoğu kez ultrason sayesinde tespit edilebilen uyarılar sayesinde engellenebiliyor, geciktirilebiliyor ya da en azından önlem alınabiliyor.

Ultrason Kullanmanın Bebeğin Sağlığı Üzerinde Etkileri:

Pek çok anne adayı, radyasyon aldığı düşüncesi ile bebeğini koruman amacıyla ultrason takiplerini ya hiç yaptırmıyor ya da gebeliği boyunca minimum sayıda yaptırmaya kalkıyor.

Halbuki genel inanışın aksine, ultrason cihazları radyasyon yayarak değil, ses dalgalarının görüntü oluşturması prensibiyle çalışan ve bebeğe ses dalgaları dışında herhangi bir frekans ya da ışın göndermeyen, hem anne adayı hem de bebek için tamamen güvenli ve gerekli bir teknoloji.

Hafta hafta hamilelik takibi yapmak, sağlıklı bir gebelik süreci geçirip, sağlıklı bir doğum yapabilmenin altın kuralı ancak tabi ki ultrason görüntülemesi her hafta yapılmıyor.

Anne adayına ait ya da bebeğin genel sağlık durumuna ait, ek olarak risk içeren bir durum söz konusu olmadığı sürece, ortalama 40 haftalık yani 9 aydan bir miktar daha uzun bir süreye tekabül eden gebelik süresi boyunca, ilk 32 haftasında ayda 1 yani 4 haftada bir, son 8 haftasında ise 2 haftada bir yani ayda en az 2 kez olmak üzere, ultrasonla gebelik takibi yapılması önerilen yöntem.

Diğer yandan, gebeliğinize dair bir risk unsurunuz söz konusuysa, hekiminiz sizi ve bebeğinizin gelişimini daha yakından takip etmek isteyebilir. Bu durumda mutlaka doktorunuzun önerilerine uymalısınız.

Hamile Olduğumu Öğrendikten Sonra İlk Doktor Kontrolüne Ne Zaman Gitmeliyim

Eğer gebe olduğunuzu evde yapmış olduğunuz bir çeşit çubuklu idrar testi sayesinde öğrendiyseniz, gebeliğinizin gerçek bir gebelik olduğunu teyit ettirmek için öncelikli olarak en kısa süre içerisinde bir hastaneye başvurarak kan testlerinizi yaptırıp, kan testi ile teyit edilen hamileliğinizin genel durumunu öğrenmek ve belki de hamilelik kesesini görebilmek için ilk ultrason görüntülemenizi derhal yaptırmanız uygun olacaktır. Bebeğinize ait kalp atışını dahi duyabilirsiniz.

Ancak eğer gebeliğinizi zamanından önce öğrendiyseniz, kan testinde gebeliğiniz pozitif dahi çıksa, ilk ultrason görüntülemesinde bebeğinizi görmek ve kalp atışını duymak bir yana dursun, keseyi bile tam olarak göremeyebilirsiniz.

Doktorunuzun bir hafta kadar sonra sizi yeniden görmek ve tekrardan bir ultrasonlu muayene yapmak üzere sizi yönlendirecektir.

Bu yazılar guzelliksirlarim.org sitesi kaynak alınarak hazırlanmıştır.