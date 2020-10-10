Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, son günlerde yaşananların devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığını söyledi.

Seçime dönük açık müdahaleler olduğunu ifade edip bunları ‘irademizi tahribat girişimi’ diye tanımlayan Erhürman, “Halkımız bu tahribata izin vermeyecektir” dedi.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, CTP lideri Erhürman, BRT ekranlarında yayınlanan ‘Seçim Özel’ programına katılarak Cumhurbaşkanlığı’na aday olan diğer bazı adaylarla birlikte değerlendirmelerde bulundu.

Programda konuşan Erhürman, kamuoyuna tarihi adım diye sunulan Maraş’ta atılan adımın Cumhurbaşkanı’ndan milletvekillerine, Meclis’ten Dışişleri’ne kadar herkesin televizyondan izlemesinin devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığını vurguladı.

Başbakan Ersin Tatar’a “Sizin devlet ciddiyetinden anladığınız bu mu” diye soran Erhürman, bu tür işler sayesinde devletin kurumsal yapısının dağıldığını söyledi.

Erhürman, “Devlet siz değilsiniz. Yüksek Seçim Kurulu tarihinde hiçbir dönem bu kadar çok karar üretmedi, hukuksuzluk bu boyuta hiçbir zaman gelmedi” dedi.

"Maraş'ın askeri bölge olmaktan çıkarılması gerekir"

Başbakan’ın uluslararası ilişkileri ‘safsata’ olarak değerlendirdiğini savunan Erhürman, “Bunu diyen kişi nasıl Cumhurbaşkanı adayı olur?” diye sordu.

Maraş’ın geçmişte olduğu gibi kapsamı genişletilerek ziyarete açıldığını da belirten Erhürman, Kıbrıs Türk halkının uluslararası hukukla ve dünyayla karşı karşıya getirileceğini söyledi, şöyle konuştu:

“Maraş’ın resmi olarak açılması için, envanter çalışmaları tamamlandıktan sonra, bir Bakanlar Kurulu kararıyla, Maraş’ın askeri bölge olmaktan çıkarılması gerekiyor. 2005 yılında kurulan Taşınmaz Mal Komisyonu’nu kuran yasa ile askeri bölgede mal iadesi yasaklanmıştır. Dolayısıyla Maraş’ın askeri bölge olmaktan çıkarılması gerekir. Sonra Taşınmaz Mal Komisyonu’nun iade yetkisine sahip kılınması gerekir. Başvuruların o çerçevede değerlendirilmesi gerekir. Aynı anda da Birleşmiş Milletler’e başvurmak gerekir. Maraş ancak böyle açılır. Sizin yaptığınız sadece Maraş’ın bir kısmını ziyarete açmaktır. Başka bir şey değil.”

"İçeriyle diyalog kuramayan dışarıyla da kuramaz"

Maraş’ın Cumhurbaşkanlığı’nın konusu olduğunu da anımsatan Erhürman, süreçler iyi yönetilemediği için bu noktaya gelindiğini vurguladı.

Başbakan ile Cumhurbaşkanı arasındaki diyalog eksikliğine de vurgu yapan Erhürman, “İçeride hükümet ortaklarıyla, Cumhurbaşkanı ile diyalog kuramayanlar, dışarı ile hiç diyalog kuramaz” dedi.

Seçime dönük açık müdahalelere de dikkati çeken Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Son günlerde yaşananlar irademizin tahribatı girişimidir. Halkımız bu tahribata izin vermeyecektir. Sığınacak tek liman var. O da Kıbrıs Türk halkının iradesidir. Doğrusu budur” dedi.

