Hakan Bilgin, UKÜ’lü Öğrencilerle Buluştu

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Tiyatro Kulübü tarafından düzenlenen söyleşide ünlü Tiyatro Oyuncusu Hakan Bilgin öğrencilerle buluştu.

Levent Kindergarten’da gerçekleştirilen söyleşiye öğrenciler tarafından yoğun bir ilgi gösterilirken, protokolden ise UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Emrah Erkurt ile ÖGDM Müdürü Gamze Atay ‘da katıldılar.

Ünlü Tiyatro Oyuncusu Hakan Bilgin, UKÜ’lü öğrencilere meslek hayatı hakkında bilgi vererek, ilk tiyatro macerasına dair anekdotlar paylaştı.

Öğrencilere kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulunan Bilgin, öğrencilerin her zaman öğrenmeye ve yeniliklere açık olmaları gerektiğini kaydetti.

Hakan Bilgin, öğrencilere empati kurmanın önemini anlatarak, “Eleştirilere açık olmalı ve önyargılı olmamalısınız. Ve en önemlisi hiçbir zaman bir konuyla kendinizi sınırlamamalısınız” dedi.

Söyleşide, öğrencilere, iletişim becerilerini ve kişisel gelişimlerini destekleyecek aktivitelerde bulunmalarını tavsiye eden Bilgin, “Birbirinizle konuşun, birbirinizi engellemeyin, dinleyin ve gülümseyin. Gülümsemekten daha güzel bir iletişim biçimi yok” şeklinde konuştu.

Bilgin, bireylerin hayatlarını güzelleştirmesinin kendi ellerinde olduğunun da altını çizerek, öğrencilere maddi değil, manevi değerlere önem vermelerini ve sürekli bilgiye yatırım yapmalarını tavsiye etti.

Hayatın ne getireceğini ve ne öğreteceğini hiçbir zaman bilemeyeceklerini hatırlatan Bilgin, “Sisteme isyan ederek, kendinizi köreltmeyin. Başkası odaklı olmayın. Özgün olun ve asla pes etmeyin” ifadelerini kullandı.