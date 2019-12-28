Güvenlik kamerasına takıldı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Özyüksel Mobilya isimli işyeri içerisinde meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak şüpheli görülen ve tutuklanan zanlı R.Ö dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı, teminata bağlandı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kemal Erdelhun, 10 - 11 Aralık 2019 tarihleri 18.30-08.00 saatleri arasında, Özyüksel Mobilya’ya giren meçhul şahıs veya şahısların, kasada muhafaza edilen 30.000 TL nakit para, çeşitli bankalara ait müşteri çekleri ve iş yerine ait boş çek yaprakları ile kamera kayıt cihazını sirkat ettiklerini belirtti.

Zanlı R.Ö’nün olayla bağı olabileceğini belirten Polis, zanlının olaydan bir buçuk ay öncesine kadar Özyüksel Mobilya isimli iş yerinde sorumlu olarak çalıştığı ve sorunlu olarak işyerinden ayrıldığının tespit edildiğini söyledi.

Polis alınan kamera görüntülerinin incelendiğini belirterek, olay mahallinde görülen aracın, iki saat sonra zanlının kaldığı apartmanın önüne geldiği ve sadece sakalı görülen kişinin zanlı olduğuna inandığını belirtti.

Polis, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 3 kefilin 75’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması, 10 bin TL nakdi teminat yatırması ve ikamet ettiği adresten izinsiz ayrılmaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.