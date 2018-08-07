Kıbrıs İktisat Bankası Hazine Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu, günlük piyasa analizi ve yorumunda, “gerek diplomatik gerekse de makroekonomik sorunların yarattığı güven algısındaki bozulma giderilmeden, Türk Lirası ve TL cinsi yatırım araçlarında kalıcı bir iyileşme beklemek biraz iyimserlik olacaktır” dedi.

Değirmencioğlu, TL’nin önlenemeyen değer kaybı karşısında yurtiçi yerleşiklerin de döviz talep etmeye başlamasının, tehlikeli bir olgu olan dolarizasyon eğilimine yükselttiğini belirtti.



* (Dolarizasyon ya da Para ikamesi, bir ülkede yaşayanların yabancı para birimlerini kendi paraları yerine ve/veya paralel olarak kullanmaları durumudur.)



İşte piyasa yorumu

Türk mali piyasaları açısından dünkü günün adının koymak pek de kolay değil. Yorum yapmak ya da konuşmanın oldukça zorlaştığı günler yaşıyoruz

ABD ile yaşanan diplomatik kriz hali hazırda kırılgan bir görüntü çizen Türk mali piyasalarında dün gece arzu edilmeyen seviyelerin test edilmesine neden oldu.

Alım satım kotasyonlarının sıklıkla kaybolduğu, likiditenin kuruduğu, geminin bir yanına yaslanır misali sadece alıcıların boy gösterdiği döviz piyasasında dün sabah ön plana çıkardığımız 5,1970 seviyesinin akşamüzeri geçilmesi ardından, USD/TL kuru, gece geç saatlerde ilk etapta 5,3750 akabinde de 5,42’lere varan bir değer kaybı yaşadı

USD/TL kurunun rekor kırdığı zaman diliminde EUR/TL 6,25 ; GBP/TL ise 7 seviyesinin üzerini test etti. Faiz cephesinde dün 10 yıllık tahvilin bileşik faizi % 22 seviyesinin üzerine yükseldi. Türkiye’nin 5 yıl vadeli CDS risk primi 345 baz puan ile son 9 yılın zirvesine yükseldi

TL ve TL cinsi yatırım araçlarında son dönemlerde yaşananları değer kaybından ziyade erime olarak görmek gerekiyor

TL’nin bir türlü önlenemeyen değer kaybı karşısında yurtiçi yerleşiklerin de döviz talep etmeye başlaması, tehlikeli bir olgu olan dolarizasyon eğiliminin ivme kazanmasına neden oluyor

Panik işlemlerini yansıtan ve rasyonaliteden uzak olan bu piyasa davranışı ardından sabaha karşı gelen iyimser nitelikte haberler, panik havasının bir nebze de olsun durulmasına neden oldu. Habere göre, ABD ile diplomatik sorunlara ilişkin olarak “ön mutabakat” sağlandı

Bu çerçevede, Ankara’dan bir heyetin 2 gün içinde Washington’a gideceği açıklandı. Haberde, “Türkiye, iyi niyetli bir şekilde görüşmeleri devam ettirirken, belli konularda ön mutabakat sağlandı. Diplomatik diyalog ve yapıcı tutumun devam ettirilmesi hususundan karşılıklı memnuniyet dile getirildi. Görüşmelerin yüz yüze görüşmelerle devam ettirilmesi kararı alındı.” Haberde başka bir detaya yer verilmedi

USD/TRY kuru, sabah karşı 5,42 seviyesini test etmesi ardından, Türk mali piyasalarının masa başına dönmesi ile 5,18 seviyelerine varan bir geri çekilme kaydetse de, genel görünüm halen daha tam anlamıyla rahatlama sunmadığı aşikar. Yatırımcı nezdinde yaşanan güven erozyonu giderilmiş değil

Dün, TL ve TL cinsi yatırım araçlarında yaşan kesin değer kayıpları karşısında TCMB’den de ilk rahatsızlık sinyali geldi. TCMB, Rezerv Opsiyon Mekanizması (ROM) katsayısında düzenlemeye giderek katsayılar değiştirildi. Bu değişiklik ile 2,2 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçecek. Piyasalar açısından pek de anlamlı bir adım olmadığını söylemek gerekiyor keza, bu noktada TCMB’nin atacağı adımlar oldukça sınırlı. Yukarda da değindiğimiz üzere, esas konu yatırımcı güveninin yeniden tesis edilmesi

Gelinen noktada, gerek diplomatik gerekse de makroekonomik sorunların yarattığı güven algısındaki bozulma giderilmeden, TL ve TL cinsi yatırım araçlarında kalıcı bir iyileşme beklemek biraz iyimserlik olacaktır



USD/TL kuru keşfedilmemiş sularda…



TL’nin sahipsiz bir görüntü çizmesi ile arzu etmediğimiz seviyeler test ediliyor. Teknik manada, 5,19’lu seviyelerin dün akşamüzeri aşılması ardından bir sonraki seviye olan 5,3747 ve akabinde 5,42’ye varan panik işlemleri görüldü. Teknik manada aşağıda 5,19 yukarda ise 5,37 seviyesini takip ediyoruz. Geçildiği yönde doğru hareketin ivme kazanmasını bekliyoruz. Rasyonel bir piyasa görünümü olmadığından rakamsal olarak seviye belirtmek de abesle iştigal olacaktır



Kaynak: Reuters





TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru



TCMB tarafından yayımlanan TÜFE bazlı reel efektif döviz kuruna göre, TL 2001 yılındaki seviyelere doğru gerilediğini görüyoruz. TL’nin sahipsiz bir görüntü çizmesi oldukça üzücü.



Kaynak: TCMB

