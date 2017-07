Kıbrıs Konferansı nedeniyle Crans-Montana’da bulunan Kıbrıslı Türk siyasi partiler, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e bir an önce sürece müdahale etme çağrısında bulundu.



Crans-Montana’da bulunan DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, UBP adına UBP Milletvekili Tahsin Ertuğruloğlu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit bugün ortak açıklama yaptı.

Konferans merkezi önünde basın toplantısı düzenleyen siyasi partilerin ortak açıklamasını CTP Genel Başkanı Erhürman okudu.



ORTAK AÇIKLAMA

Crans Montana'da devam eden Kıbrıs Sorunu ile ilgili konferansı başından itibaren takip eden siyasi partiler olarak, gelinen aşamada ortaya çıktığını gördüğümüz tıkanıklığın giderilmesi ve sürecin daha fazla uzatılmadan bir sonuca ulaştırılması gerekliliğine inanarak ortak bir tavır geliştirmemizin zorunluluğunda hemfikir olduğumuzu belirtmek isteriz.

Crans Montana'daki sürecin ilk haftasının BM Genel Sekreteri Sayın Guterres'in buraya gelmesi ve uzun bir süreden beri ihtiyaç duyulan bir metodoloji konusunda tüm tarafları ikna etmesi sonucunda yeniden hareketlendiği herkesin malumudur.

Buna karşın sürecin ikinci haftası, birinci haftanın kapanışındaki hareketlilikten uzak bir atmosferde başlamıştır ve maalesef BM Genel Sekreteri Sayın Guterres'in bir an önce Crans Montana'ya dönüp gerekli müdahaleyi yapmaması halinde konunun sonuçlandırılması mümkün görülmemektedir.

Bizler gelinen aşamayla ilgili olarak taraflara sorumluluk yüklemek yerine Sayın Genel Sekreter'in kayda değer ilerleme kaydedilmedikçe Crans Montana'ya gelmeme yönündeki eğilimini değiştirmesinin, içine girilen kısır döngünün aşılmasına ve Crans Montana’da devam eden konferansın daha fazla uzatılmadan sonuçlandırılmasına katkı sağlayacağına inanmaktayız.

Bu düşüncelerle, gerek masada uğraş veren heyetleri gerekse Sayın Genel Sekreteri konferansın sonuçlandırılmasına yönelik adım atmaya davet ederiz.

GAZETECİLERİN SORULARI YANITLANDI



CTP Genel Başkanı Erhürman, bir soru üzerine, birinci haftanın sonunda Genel Sekreter’in Crans Montana’ya gidişinin süreci ilerletme adına ne kadar olumlu etki yaptığını gördüklerini söyledi. Erhürman, “Ancak dün itibariyle elde ettiğimiz bilgiler bize, BM Genel Sekreteri’nin burada olmadığı durumda konferans sürecinin ilerletilmesinin çok mümkün görünmediğini gösterdi. Buna karşın genel sekreter de gerekli ilerleme sağlanmazsa gelmeyeceğim diyor” dedi.



Burada kısır bir döngü gördüklerini ve bunun süreci gereksiz yere uzattığını, zaman kaybına yol açtığını kaydeden Erhürman, bu nedenle Guterres’in bir an önce Crans Montana’ya gitmesinin konferansın sonuçlandırılması açısından elzem olduğunu belirtti.



DENKTAŞ: “TARAFLAR BELLİ Kİ KİLİTLENMİŞ, AÇILIM YOK”



DP Genel Başkanı Serdar Denktaş da, başladığından beri herkesin “son” dediği konferansın ne zaman biteceğinin belli olmadığını söyledi.



Denktaş, “Taraflar belli ki kilitlenmiş. Açılım yok. Bu işin buradan başka taraflara uzamasını da istemiyoruz. Genel sekreter bir an önce gelsin, taraflar açılım yapacaksa genel sekreterin önünde yapsın. Genel sekreter gelmezse, herhangi bir hareket olmayacak” dedi.



Guterres’in sürece müdahale etmesi talebinin sadece partilere mi, yoksa tüm Türk delegasyonuna mı ait olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtlarken de Denktaş, siyasi partilerin Cumhurbaşkanı, Güney Kıbrıs ve diğer kaynaklardan aldığı bilgiler doğrultusunda böyle bir çağrı yapma ihtiyacı duyduklarını belirtti. Denktaş, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın böyle bir çağrı yapmalarına karşı çıkmayacağına inanç belirtti.



ÖZYİĞİT: “BİR SİHİRLİ DOKUNUŞA DAHA İHTİYAÇ VAR”



TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, süreç ne zaman ilerlemese BM Genel Sekreteri’nin sihirli dokunuşları bulunduğuna işaret ederek, New York’taki sihirli dokunuşla buraya gelindiğini; ilk iki günde ilerleme alınmaması sonucunda Guterres’in müdahalesiyle hareketlenen sürece bir çerçeve çizildiğini anımsattı.



Özyiğit, “Ama burada gördük ki bir sihirli dokunuşa daha ihtiyaç var sonuç alınabilmesi için. Bu nedenle BM Genel Sekreteri’nin bir an önce gelmesi ve sihirli bir dokunuş yapması gerekiyor” dedi. (tak)