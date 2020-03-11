Neredeyse 2 aydır COVID 19 enfeksiyonu konuşup anlattıklarını dile getiren Tabipler Birliği Başkanı Özlem Gürkut, konuya ilişkin çeşitli açıklamaları bulunduğunu belirterek, bu açıklamaları yineledi.

Gürkut, açıklamasında önemli ayrıntılara şöyle değindi:

“Onlarca afiş, bilgi, yazı, televizyon, radyo programı, gazete röportajımız var.

BUGÜN artık COVID 19 pozitif hastamız var. Sadece bizde değil dünyanın 112 ülkesinde hastalar var.

Sonuç olarak 2 aydır söylediklerimizi tekrarlıyorum:

Bu virüs solunum yollarıyla alınır

Hasta olan kişiler TIBBİ YARDIM gerekmedikçe (Gerekirse 05338501188 ve 05488501188 numaralarından telefonla salgın ekibine ulaşacak) evden çıkmayacak, toplum içinde dolaşmayacak- tıbbi maske takacak.

Yurtdışı seyahatler iptal edilecek

Sağlıklı kişiler hasta (ateş, öksürük belirtileri gösteren) olanlarla yakın temastan kaçınacak (Hasta kişilerin konuşurken, hapşırırken, öksürürken ağız ve solunum yollarından saçılan virüs parçalarını direk temasla veya hasta olan kişilerin ellerini sıkarak, öperek virüsü kendi ellerine veya solunum yollarına alarak hasta olmamak için)

Yine hasta olanların solunum yollarından etrafa yayılan virüsleri o yüzeylere ellerimizle dokunarak alabileceğimiz ve ellerimizi ağzımıza, burnumuza dokunarak virüsü kendi solunum yollarımıza alıp hasta olabileceğimiz için:

Ellerimizi sık sık en az 20 saniye boyunca iyice ovuşturarak sabunlu suyla yıkamalıyız. Buna imkan yoksa en az %60 alkol içeren el dezenfektanları kullanmalıyız.

Ellerimizle Yüzümüze, ağız ve burnumuza dokunmaktan kaçınmalıyız.

Yurt dışından hastalığın görüldüğü ülkelerden gelenlerin 14 gün boyunca ev gözetiminde tutulması bu sürede evden çıkmamaları, diğer kişilerle temas etmemeleri gerekir. 14 günün sonunda hiçbir hastalık belirtisi yoksa normal yaşama dönebilecekleri akılda tutulmalıdır.

Bunlara dikkat edersek ülkemiz için sorun olmadan bu salgını atlatacağız.

Yok “bana bir şey olmaz” dersek ya da bize evde kalmamız gerektiği söylendiği halde dışarılarda dolaşıp insanları hasta etme riskini yayarsak salgın canımızı yakacak.

Bu kadar nettir durum.

Bunlara dikkat etmeliyiz.

Marketleri boşaltanları hayretle izliyoruz. Sanki millet eve kapanıp hiç sokağa çıkmayacak. Yapmamız gerekenler var! Yukarıda anlattıklarım!

Marketlerden stok yapmak değil!”