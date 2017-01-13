Lefkoşa10 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. GÜNÜN DEĞERLENDİRMESİ YAPILDI
GÜNÜN DEĞERLENDİRMESİ YAPILDI

GÜNÜN DEĞERLENDİRMESİ YAPILDI

Toplantıda günün değerlendirmesi yapıldı ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

A+A-

Cenevre’de dün gerçekleştirilen Kıbrıs konulu uluslararası konferansın ardından Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı’nın çağrısıyla bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

 Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da yer aldığı toplantıya, UBP Genel Başkanı Başbakan Hüseyin Özgürgün, DP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Anamuhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve Müzakereci Özdil Nami de katıldı.

Toplantıda günün değerlendirmesi yapıldı ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Bu arada BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, yerel saatle 10.30'da (Kuzey Kıbrıs 12.30) basın toplantısı düzenleyecek. 

Bu haber toplam 157 defa okunmuştur
Etiketler : , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür ve hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren ya da cinsiyetçi ve evrensel insan haklarına aykırı ifadeler; ayrıca ırkçı ve barış gazeteciliğine ters yorumlar onaylanmamaktadır.