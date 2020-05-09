Güneye 'temassız’ ihracat

Fehime ALASYA

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de Covid-19 salgını Kıbrıs’ın güneyi ile kuzeyi arasındaki ticaret hacmini de etkiledi. Salgın öncesinde güneye ihracatta yaklaşık 40 izin verilirken, 29 Nisan’dan bu yana ise toplamda 15 ihracat izni verildi. Salgın kapsamında alınan önlemlerle ‘temassız ihracat’ dönemi başladı.

‘Yeşil Hat Tüzüğü’ üzerinden güneye yönelik ticaret, salgın nedeniyle bir süre durdu.

Sektörlerin açılmasıyla hareketlenen piyasada kontrollü şekilde ‘temassız ihracat’ başladı.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Ticaret Dairesi Müdürü Salih Gökpınar, güneye ihracatın durması ile ilgili olarak “Tüm dünyada olduğu gibi bizde de bu dönem kayıp dönem oldu. Geçiş noktalarının kapanması bizi etkilemedi ama sektörlerin kapalı olması güneye ihracatın durmasına neden oldu” diye konuştu.

İlerleyen süreçte ihracatın artabileceği tahmininde bulunan Gökpınar, randevulu sistemle birlikte uygulamada kişi temasının sıfıra indirildiğini kaydetti.

Eşgüdümlü bir çalışma yürütüldüğünü belirten Gökpınar, yaklaşık 10 gündür bazı ürünlerin ihracatı için izin verdiklerini anlattı.

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz de Yeşil Hat ticaretine bu hafta devam edildiğini, salgın nedeniyle verilen aranın son bulduğunu söyledi. İhracatta kayıp yaşadığımızı ifade eden Deniz, bunun mutlaka piyasaya olumsuz yansıdığına değindi.

Plastik talep gördü…

Ticaret Dairesi Müdürü Salih Gökpınar, ihraç edilen ürünler arasında genelde plastik sanayinin yer aldığını belirterek, mermer ihracatı için de çalışmaların başlatıldığını dile getirdi.

Gökpınar, “Ayda 40 izin veriyorduk, şimdi, 29 Nisan’dan bu yana 15 izin verdik. Hem biz kapalıyız, hem güney kapalı, sektörler de kapalı olduğu için ticaret hacmi dünyaya paralel düştü. Bu nedenle talep azaldı. Bu dönem bana göre ölü dönem, kayıp dönem değil. Her iki tarafın da hem üretimi, hem tüketimi durmuştu, talepler de durmuştu. Bu durumda ölü dönem demek daha doğru olur.

Bu izinler artacak gibi öngörüyoruz. Tüm dünyada tedarik sorunu olduğu için güneyde de bazı ürünlerde tedarik sorunu yaşandı, talepler geldi, gerekli izinleri aldık ve hemen ihracata başladık. Sınır kapılarının kapalı olması bizi etkilemedi.” dedi.

“Değiş tokuş işlemleri sağlık önlemleriyle, ancak yavaş bir şekilde ilerliyor”

KTTO Yeşil Hat Tüzüğü Sorumlusu İzzet Adiloğlu, yaklaşık 50 gündür geçiş noktalarından hiçbir geçişe izin verilmediğini, ilk adımın bu hafta atıldığını hatırlattı. Adiloğlu, birçok ülkenin sivil halkın gidiş gelişine izin vermese de, ticaret için geçişlere izin verdiğini ifade etti. Geçiş noktalarındaki ihracatın tamamen tedbirlerle, temassız bir şekilde yapıldığını vurgulayan Adiloğlu, bu nedenle her şeyin çok daha yavaş işlem gördüğünü ve randevulu olarak çalışıldığını kaydetti. Kermiya geçiş noktasında ilk değiş tokuşun gerçekleştiğini belirten Adiloğlu, kaybın mutlaka yaşandığını ve sürecin yavaş işlediğini, bu durumdan kaçılamayacağını söyledi.

Temassız ihracat randevu ile

Covid-19 Salgını önlemleri çerçevesinde Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında Kermiya / Ay Demet / Metehan geçiş noktasında “temassız mal teslimi” yapılmaya başlandı. Söz konusu teslimat, alıcı ile teslim eden arasında ‘randevu’ ile yapılıyor. Mal tesliminde ihracatçı firmanın ürünleri belirlenen yere indirildikten sonra alandan uzaklaşılıyor ve daha sonra ara bölgede bekleyen alıcı gelerek, ürünleri alıyor.



Teslimat, alıcı ile teslim eden arasında ‘randevu’ ile yapılıyor. Mal tesliminde ihracatçı firmanın ürünleri belirlenen yere indirildikten sonra alandan uzaklaşılıyor ve daha sonra ara bölgede bekleyen alıcı gelerek, ürünleri alıyor.