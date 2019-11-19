Güneyden kuzeye geçişler 3'e katlandı

Kıbrıslı Rumların kuzeye geçişlerinde, 2018’e göre üç kat artış olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi,Kıbrıs Adalet Bakanlığı’nın, Meclis’e sunduğu verilere dayanarak, 1 Ocak-30 Eylül 2019 tarihleri arasında, güneyden kuzeye 1 milyon 776 bin 343 geçiş kaydedildiğini yazdı. 2018’in aynı döneminde ise güneyden kuzeye 658 bin 741 geçiş yapıldığı kaydedildi.

Habere göre, 1 Ocak-30 Eylül 2018 tarihlerinde güneyden kuzeye geçiş yapan Kıbrıslı Rum araç sayısı 309 bin 374 olurken 2019 yılının aynı döneminde, bu oran yüzde 66.7 oranında artarak, 928 bin 221’e çıktı.

Kıbrıslı Türklerin, güneye yönelik geçişlerinde de artış gözlemlendiğini yazan gazete yine Kıbrıs Adalet Bakanlığı’nın verilerine dayanarak, 2019 yılının ilk dokuz ayında, (Kıbrıslı Türklerin güneye yönelik geçişi) 970 bin 510 geçişin yapıldığını, 2018 yılında ise bu rakamın 791 bin 103 ile sınırlı kaldığını belirtti.

Habere göre, yine aynı dönemleri kapsamakla birlikte, 2018 yılında 308 bin 420 Kıbrıslı Türk aracı güneye geçerken, 2019 yılında bu rakam yüzde 18.15 artarak 376 bin 835’e yükseldi.

Gazete bu istatistik verilere, Beyarmudu, “Strovilya” Akyar geçiş noktaları ve İngiliz Üsleri tarafından kontrol edilen bölgelerden geçiş yapan kişilerin dahil edilmediğine de dikkati çekti.