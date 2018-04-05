Güneyden "Akkuyu" tepkisi

Mersin’deki Akkuyu Nükleer Santrali projesinin, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de katıldığı temel atma töreniyle hayata geçirilmeye başlaması Kıbrıs'ın güneyinde büyük tepkiye neden oldu.

Güney’den yükselen itiraz ve dile getirilen kaygılar üzerine Rusya’nın Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki Büyükelçisi Stanislav Osadchiy, Putin’in temel atma töreninde dile getirdiği, santralin son teknoloji kullanıldığından son derece güvenli olduğu açıklamasını tekrarladı.

Kıbrıs Rum hükümetinin, Akkuyu Nükleer Santrali’ni inşa edecek Rus devlet şirketi “Rosatom”dan Akkuyu için yapılan çevre etki araştırması raporunu istediği ancak “Türkiye’den istemeniz gerek” cevabını aldıkları haber verildi.

Politis’in “Rusya, Her Şey Yolunda Diyor… Rosatom Akkuyu Konusunda Türkiye’ye Havale Etti” başlıklı haberine göre, Kıbrıs Rum Enerji Bakanlığı yetkilileri Rosatom yetkilileri ile 25 Eylül 2015’te görüştü. Rus tarafının, Güney’e küçük bir nükleer santral yapmayı önerdiği görüşmede, Kıbrıs Rum tarafı “güvenlik” kaygısı dile getirerek Akkuyu için yapılan çevre etki araştırması raporunu talep etti ancak Rus tarafı Rumlara Türkiye’yi adres gösterdi.

Akkuyu’da Nükleer Enerji santrali kurulmasının Kıbrıs’ın güneyinde neden olduğu kaygıların iletildiği Rusya’nın Kıbrıs Cumhuriyeti Büyükelçisi Osadchiy, son teknoloji kullanıldığı için bu konunun kaygı yaratmaması gerektiğini, Rusya’da da çok sayıda nükleer santral bulunduğunu, Fransa’nın da elektrik enerjisini nükleer santrallerden üretmede dünya birincisi olduğunu hatırlattı.

Osadchiy santral inşaatını üstlenen Rosatom heyetinin Kıbrıs Rum hükümetini santralin güvenliği konusunda bilgilendirildiği, şirket heyetinin birkaç ay önce de Enerji Bakanlığı yetkilileri ve Kıbrıs Rum Meclis Başkanı ile görüştüğünü açıkladı.

Haberde Osadchiy’nin “Türkiye ile ilişkilerimiz önceden kötüydü, şimdi normalleşme dönemine giriyor. Bu Rusya’nın Kıbrıs ile ilişkilerini ve Kıbrıs sorunundaki tezlerini etkilemez. İlişkilerimiz özellikle ekonomik alanda karşılıklı ilgi aşamasına giriyor” dediği kaydedildi:

“SADECE TİCARİ BİR ANLAŞMA”

Gazete, Türkiye’ye S-400 füze sistemi satışı anlaşması konusuna da değinen Osadchiy’nin “sadece ticari bir anlaşma. Biz sadece bu sistemleri satıyor ve parasını alıyoruz” dediğini yazdı.

Fileleftheros “Kıbrıs Üzerinde Korku” başlığıyla manşetten verdiği haberinde, Kıbrı Rum yönetiminin ve siyasi partilerinin endişesini Rus tarafının teyitlerinin de gideremediğini yazdı.

Habere göre RİK’e yaptığı açıklamada, Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerinden endişe belirten Kıbrıslı Rum Sözcü Prodromos Prodromu, “Ada’ya sadece 65 kilometre mesafede, Mersin yakınlarındaki Akkuyu’da nükleer santral işleyecek olması endişe verici bir gelişme” dedi. Prodromu “sonraki aşamada, ön hazırlığı iyi yapılmış bir uluslararası Kıbrıs konferansı düzenlenebilmesi için Erdoğan’ın Kıbrıs müzakerelerinin devam etmesine izin vermesi dileğinde” bulundu.

AKEL, EDEK, Ekologlar ve “Girne Belediyesi” de bir nükleer santralin yaratabileceği güvenlik sorunlarına dikkat çektikleri bildiriler yayımladılar, itirazlarını dile getirdiler. Rusya Devlet Başkanı Putin’in temel atma töreninde yaptığı, çağdaş Rus reaktörlerinin güvenliğiyle ilgili açıklamanın yeterli bulunmadığı kaydedilen açıklamalarda “nükleer santral o kadar güvenli ise neden Ankara’nın yanına kurmuyorlar da Kıbrıs’ın yanına ve büyük şehirlerin uzağına konumlandırıyorlar” şeklindeki dikkat çekici soru da yer aldı.

Haravgi haberi “Osadchiy: Moskova-Ankara İlişkileri Başka, Kıbrıs’la İlişkileri Başka… Lefkoşa Ankara İle Kıbrıs Sorununun Görüşülmesi İstendi” başlığıyla aktardı.

Gazete diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere dayanarak, Rum yönetiminin Rusya Büyükelçiliği’nden, Kıbrıs sorununun Ankara ile başkanlar düzeyinde olmasa bile Dışişleri bakanları düzeyinde görüşülmesini talep ettiğini yazdı.

Alithia “Stanislav Osadchiy: Rus-Türk İlişkileri Sizi Etkilemez… S-400’ler ve Akkuyu Konularında Yatıştırıcı” başlığını kullandı.