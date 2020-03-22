Güneydeki üç hastanın durumu ağır

Güneydeki coronavirüs tedavisi gören üç hastanın durumunun kritik ancak stabil olduğu açıklandı.

CNA’nın haberine göre, Limasol’da karantinada tedavi gören hastaların ikisi 47 ve 65 yaşında erkek, biri ise 73 yaşındaki bir kadın.

Hastaların üçü de, beşinci kattaki yoğun bakımda kalıyor. Güneydeki Sağlık Bakanlığı, Limasol Devlet Hastanesi’nin hala dışarıdan hastalara kapalı kaldığını da ekledi. Bu karar yetkililer tarafından Cuma günü, sağlık uzmanlarından birinin Covid-19 pozitif teşhisi konulması sonrası alınmıştı.