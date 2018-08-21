Güneyde yakalanan göçmenler, "Gayretköy'den geçti"

Kıbrıs'ın kuzeyinden, güney’e geçtiği iddia edilen 15 Suriyeli’nin, dün, Lefkoşa’ya bağlı “Akaki” (Akça) bölgesinde, yaya olarak tespit edildikleri ve bulunmalarının ardından hemen siyasi sığınma talep ettikleri belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Arap kökenli 14 erkek ve bir çocuğun, dün, Lefkoşa’ya bağlı “Akaki”(Akça) bölgesinde yaya olarak, vatandaşlar tarafından tespit edildiğini, daha sonra ise polise haber verildiğini yazdı.

İlk önce, Astromerit Polis Karakolu’na götürülen ve daha sonra Kıbrıs’a geliş koşullarının tespiti için Kıbrıs Yabancılar ve Muhaceret Dairesi yetkilileri ile polis tarafından sorgulanan Suriyelilerin, Kıbrıs’ın kuzeyinden güneyine “Avlona” (Gayretköy) üzerinden , yürüyerek geçtiklerinin tespit edildiğini yazan gazete, söz konusu göçmenlerin, insan tacirleri tarafından, Kıbrıs’ın güneyine nasıl geçeceklerinin gösterildiği, kuzeydeki söz konusu noktaya götürüldüğü, daha sonra karanlık ve ağaçlardan faydalanarak Kıbrıs’ın güneyine geçmeyi başardıklarını belirtti.

Habere göre söz konusu göçmenler siyasi sığınma talebinde bulundu.

Gazete aynı haberinin içerisinde Kıbrıs Yabancılar ve Muhaceret Dairesi’nin verilerine dayanarak siyasi sığınma talep edenlerin rakamlarına yer verdi.

Habere göre 2015 yılında bin 213, 2016’da bin 601, 2017’de ise 2 bin 480 yabancı siyasi sığınma başvurusunda bulundu.

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