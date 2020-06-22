Güneyde mülteci politikası değişiyor

Kıbrıslı Rum İçişleri Bakanlığı’nın, mültecilerin ülkeye girişini engelleme politikasını hızlı bir şekilde uygulamak için harekete geçtiği ifade edildi.

Alithia gazetesi “Biz Kovacağız ve Frontex Bize Ödeme Yapacak- Göçmen Politikası Değişiyor” başlıklı manşet haberinde, mültecilerin bir şekilde ülkeye girerek, çeşitli merkezler tarafından yönlendirilmeleri sonucunda siyasi sığınma başvurusunda bulunduklarını yazdı.

Bu çerçevede, Mennoya’da, siyasi sığınma başvurusunda bulunanların (başvurularının incelenmesi tamamlanana kadar kalacağı) yeni bir yer inşa edilmesine ilişkin çalışmaların ilerlediğini yazan gazete, Kıbrıslı Rum İçişleri’nin, sığınma talepleri reddedilenlerin hızlı bir şekilde sınır dışı edilmesi için bir çözüm bulduğunu da belirtti.

Haberde, güneyin mültecileri sınır dışı edilmesi için charter uçuşlar ayarlayacağı, Frontex’in ise masrafları Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ödeyeceği ifade edildi.

Gazete, iç sayfadan detaylandırdığı haberinde, mülteciler için inşa edilecek yeni yerin önümüzdeki Ağustos ayında tamamlanmasının beklendiğini belirtti.

Bu yeni yer hizmete girdiğinde, siyasi sığınma başvurusunda bulunacak kişinin, başvurusu incelenene kadar burada kalacağını ve şu an olduğu gibi serbest bırakılmayacağını kaydeden gazete, başvurunun incelenmesinin en fazla 10 gün süreceğini ifade etti.

Siyasi sığınma başvurusunun reddedilmesi durumunda, bahse konu kişinin hemen ülkesine veya güvenli bir ülkeye gönderileceğini kaydeden gazete, şu an onaylanması için mecliste bulunan mevzuat temelinde, yabancı uyruklu bir kişinin siyasi sığınma başvurusu reddedildiği zaman, buna itiraz etmesi halinde, şu an olduğu gibi Kıbrıs Cumhuriyeti’inde kalma hakkı bulunmayacağını belirtti.

Kişinin bu durumda ülkesine sınır dışı edileceğini ve itirazı görülüp, haklı bulunduğu zaman (eğer bulunursa) Kıbrıs Cumhuriyeti’ne dönebileceğini yazan gazete, ancak bu tarz başvuruların haklı bulunmasının zor olarak addedildiğini, çünkü güneye giden göçmenlerin çoğunun savaş bölgelerinden değil, Afrika ve Asya’dan olduklarını ve hayatlarının da tehlikede olmadığına dikkati çekti.