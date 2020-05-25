Güneyde "corona gidiyor", siyasi partiler seçim hazırlıklarına dönüyor

Güney Kıbrıs’ta coronavirüs vakalarının azalmasıyla birlikte, siyasi partilerin 2021 yılındaki genel seçim ile 2023 yılındaki başkanlık seçimi için hazırlıklarına başladığı bildirildi.

Alithia gazetesi, son günlerde devlet teminatlarıyla ilgili iç cephede ortamın kızıştığını ve coronavirüs nedeniyle rölantiye giren partilerin, siyasi meseleler için kolları sıvadığını yazdı.

Haberde, partilerin seçimler için “genel provalara” başladığı ifade edildi.

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