Güneyde çalışan işçiler çözüm bekliyor

Covid 19 önlemleri çerçevesinde geçiş noktalarının kapalı olmasından dolayı işine gidemeyen işçiler yetkililere yönelik yardım çağrısını yineledi.

Kıbrıs’ın güneyinde çalışan insanlar adına “Güneyin Emekçileri Grubu” imzasıyla yapılan açıklamada “acilen bizler için çözüm üretmelisiniz” denildi.

Açıklama, şöyle:

“Hiçbir yazılı açıklamanızda ; hiçbir bakanlar kurulu kararınızda konumuz bile geçmemiştir. Bugün (4 mayıs) başlamış olan açılımların hiçbir aşamasında bizlerden bahsedilmemiştir. Sadece son aşamada havalimanları ve sınır kapıları açılacak dersiniz. Biz turist değiliz. Bizim durumumuz elzemdir.

Covid19 korunma tedbirleri kapsamında kara kapıları geçişlere kapatılmıştır. İşlerimize gidemez durumdayız. Genel görüşün aksine bizler sadece inşaat sektöründe çalışan insanlar değiliz. Her sektörde ve her tür pozisyonda uzun yıllardır çalışan insanlarımız vardır ki bunu buraya listelemek gereksizdir.

İşyerleri hiç kapanmamış veya kapanıp tekrar açılmış insanlarımız vardır. Bu da tamamına yakın bir sayıdır. İşverenlerimiz ısrarla bizi çağırmakta ve gidemezsek bir şekilde bizim yerlerimizi doldurmak zorunda olduklarını belirtiyorlar. Bir yandan da güney hükümetinden bizler için bir çalışma talep ediyorlar.

Yaklaşık iki aydır evdeyiz. Hiçbir hazırlığımız olmadan bu durumu bir şekilde atlatmaya çalışıyoruz. Güney sigortalardan verilen yardım paraları nedeni belli olmayan sebeplerden kuzeye gelememektedir. Emeklilerin çekleri ile karıştırmayın. Bir kısmımızın parası güneydeki şahsi hesaplarına yatmış olup yine kuzeye transfer etme olasılığı yoktur. Çalışan kesimden kimse para almamıştır. Sn. Akıncı’nın çabaları sonucunda Hellenic banktan 150 adet kart gelmiştir. Bu kartların bankanın kendi müşterilerine gönderdiği kartlardır. Ki bu durum sorunu çözmez. Toplam sigortalı sayımız 1525tir.

Daha önce maliye bakanımız Sn Olgun Amcaoğlu ve çalışma bakanımız Sn Faiz Sucuoğlu ile yaptığımız görüşmelerden hiçbir sonuç çıkmamış olup zorlu dönemde ikinci aya giriyoruz. Sizlere ve güney hükümetine eş zamanlı gönderdiğimiz ilk yazılarla da ilgilenmediğiniz görülmüştür.

Biz kayıtlı kayıtsız 2000 işçiyiz. Herbiri 3 kişilik aile olsa eder 6000 mağdur. Bizim gibi kapıların durumundan mağdur olan öğrenciler ve kanser hastaları vardır. Güneyde son sınıfların sınavları için okullar kademeli olarak açılıyor.

Sizden para istemiyoruz. Sizden güneyden gelecek yardım parası için de yardım istemiyoruz. Sizden empati anlayış ve bizim için kararlar istiyoruz.

Paramızın kalmaması yanında işlerimizi de kaybediyoruz ki bu daha önemli bir durumdur. Tuzumuz kuru değildir; tuz kalmadı.

Sizlere kapıları tamamen açın da demiyoruz. Bizler için elzem durumlar olan çalışıp para kazanma; işimizi kaybetmeme; eğitim alabilme; eğitim hayatında 1 sene kaybetmeme; sağlık hizmeti (kanser) alabilme adına özel geçiş izinleri sağlamanızı istiyoruz.

Güneydeki işyerlerimiz güneydeki korunma kurallarına uygun çalışmaktadır. Sağlık bakanlığımızın görüşünü alarak bize sadece işe git-gel, markette durmama, evden çıkmama şeklinde şeklinde karantinalar uygulayabilir herhangi bir zamanda test uygulayabilirsiniz.

İki toplumlu sağlık komitesinden ‘işçiler, öğrenciler, kanser hastaları gibi elzem durumda olan insanların karşılıklı geçişinin mümkün olabilmesinin değerlendirilmesi’ için bir çalışma talep edebilirsiniz. Güney hükümetiyle temasa geçip bizlere bu gibi tedbirlerle geçiş izni vermesine yardımcı olabilirsiniz.

Ne yapılacağını sizler daha iyi bilirsiniz. Fakat şimdiki tutumunuzla bizleri açlığa ve işlerimizi kaybetme noktasına götürmektesiniz. Bunların sorumluları sizler olacaksınız”