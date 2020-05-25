Adanın güneyinde son 24 saatte 2 bin 128 test yapıldı, 2 yeni Covid-19 vakası saptandı. Test sayısı 103.715'e ulaştı.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi verilerine göre, toplam 2128 laboratuvar testi arasından 2 SARS-CoV-2 vakası tespit edildi. İki vakadan birinin lise öğretmeni, diğerinin de yurt dışından gelen bir kişi olduğu açıklandı.



Yeni vakalara dayanarak, güneyde bugüne kadar ulaşılan toplam Covid-19 sayısı 937'ye yükseldi.

Yurt dışından gelen kişilerden alınan toplam 216 örnekten 1 yeni vaka belirlendi.

"Okullarda 20.000 Test Programı" kapsamında öğrenciler ve okul personelinden alınan toplam 417 örnekte ise lise öğretmeni bir vaka belirlendi.

Hastaların durumu hakkında ise şu bilgi verild; Mağusa Genel Hastanesi'nde 5 kişi tedavi ediliyor. Bunlardan biri Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi görüyor. İki hasta Lefkoşa Genel Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde kalırken, iki hasta da aynı solunum cihazına bağlı olarak tedavisini sürdürüyor.

Endişe var

Kıbrıs Üniversitesi ve Kıbrıs Biyolojik Bilimler Bölümünde Moleküler Biyoloji Akademik Profesörü Leontios Kostrikis, vaka sayısındaki düşüşten memnun olduğunu, ancak, ülkelerine geri dönenlerde ve aynı zamanda okullarda saptanan vakalardan endişe duyduklarını söyledi.