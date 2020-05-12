Güneyde 2 yeni vaka, 1 ölüm

Kıbrıs'ın güneyinde 2 yeni Covid-19 vakası görülürken, ciddi sağlık sorunları olduğu açıklanan 72 yaşında bir kadın hayatını kaybetti. Kıbrıs Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Merkezi yeni sonuçları açıkladı.

1153 yeni test yapıldığı, bu testler sonucunda sadece 2 yeni vaka saptandığı belirtildi.

Teyit edilmiş 142 vakanın izleme sürecinde herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığı açıklanırken, ayrıca, Genel Hastanelerin Mikrobiyolojik Laboratuvarlarında toplam 271 test yapıldığı, pozitif vaka görülmediği belirtildi.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Merkezi'ne göre özel bir işletmede yapılan toplam 486 laboratuvar testinden 2'si pozitif çıktı.

Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla yapılan 106 testte herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadı.

Ayrıca rastgele tarama çerçevesinde alınan 80 numune ve inşaat şirketlerinde yapılan 68 testten de olumsuz bir sonuç çıkmadı.

Hastaların durumu

Mağusa Paralimni Genel Hastanesi'nde 8 kişi tedavi ediliyor. Hastalar genel olarak iyi durumda. Biri Lefkoşa Genel Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde olmak üzere toplam dört hasta solunum cihazına bağlı olarak tedavisini sürdürüyor.