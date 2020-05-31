Güneyde 1 vaka

Kıbrıs’ın güneyinde Covid-19 salgınına yönelik yoğun taramalar sürdürülürken, son 24 saatte 1.717 test yapıldı, 1 yeni vaka görüldü.



Kıbrıs Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi'nden alınan verilere göre, toplam 1.717 laboratuvar teşhisi arasından 1 vaka SARS-CoV-2 virüsü tespit edildi.



İlgili pozitif vakanın “20.000 öğrenci ve okul personeli kontrol programı” kapsamında alınan 819 örnek arasından tanımlandığı açıklandı. Lise öğrencisi yeni vakanın sağlık durumunun olduğu, yakınlarına yönelik testlerin de uygulandığı belirtildi.



Son 24 saatte kuaförler, berberler, güzellik salonlarında 577, yurt dışından gelenlerden 24, onaylanmış vakaların izleme sürecinden 54; özel doktorların sevk programından 41, Genel Hastanelerin Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından 177, özel laboratuvarlardan 24 test yapıldığı da duyuruldu. Bu testlerde herhangi bir olumsuz vaka saptanmadı.



Mevcut verilere dayanarak, Kıbrıs’ın güneyinde toplam olumlu vaka sayısı 944 olarak Dünya Sağlık Örgütü kayıtlarına geçti.



Kıbrıs’ın güneyinde Covid-19’la ilgili olarak Mağusa Paralimni Genel Hastanesi'nde 3, Lefkoşa Genel Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde de üç hastanın tedavisi sürüyor.