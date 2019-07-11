"GUNEY" yazıp 1717’ye mesaj göndermek yeterli

Kıbrıs’ın uzun zamandır gündeminde olan ve yıllardır cep telefonları üzerinden konuşma yapamama konusu uzun görüşmeler sonucunda çözüme kavuştu. Kuzey Kıbrıs Turkcell, artık güneyde de hatların rahatça kullanılabileceğini, iletişimdeki sınırların ortadan kalktığını duyurdu. Yapılan açıklamada, hatların karşılıklı kullanımı ile ilgili mutabakata varıldığı ve hem kuzeyde hem de güneydeyken arama yapılabileceği belirtildi. Kuzey Kıbrıs Turkcell, doya doya ve rahatça, adanın bir ucundan diğer ucuna kadar müşterilerine en iyi hizmeti sunacaklarını belirttiği açıklamada sınırların ortadan kalkmasından duydukları memnuniyeti de vurguladı.

“Turkcell hep yanınızda”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Küçüközdemir konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Küçüközdemir yaptığı açıklamasında yeni uygulamanın öncelikle tüm ada halkına hayırlı olmasını diledi. Küçüközdemir, Turkcell olarak her zaman müşterilerinin yanında olduklarını ve onların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Dünyada iletişimin özgürce yapılabilmesi gerektiği görüşünde olduğunu belirten Küçüközdemir bu anlamdaki tüm gelişmelere sıcak baktıklarını vurguladı. Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Küçüközdemir sözlerine şöyle devam etti: “Müşterilerimizin artık adanın her yerinden iletişim kurabilmesi ve mağdur olmaması için ilgili tüm ekiplerimizle uzun zamandır sıkı bir çalışma içerisindeydik. Artık Güney Kıbrıs’ta da konuşup mesajlaşabilmek için anlaşmaların sonuçlanması sevindiricidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Rum Lider ile yaptığı görüşmenin olumlu sonucu ile birlikte bizler de bunu halkımızla paylaşmanın mutluluğu içerisindeyiz.”

Nasıl kullanırım?

Kuzey Kıbrıs Turkcell hattınızı Kıbrıs’ın güneyinde kullanmak için roaming servisinin özel olarak açılması gerekiyor. Eğer Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler hatlarını güneyde kullanıma açmak istiyorsa GUNEY yazıp 1717’ye mesaj göndermesi gereklidir. Güneyde kullanımı sonrasında ise uygulamayı kapatmak için KUZEY yazıp 1717’ye mesaj göndermek yeterli olacaktır. Servis aktif olduğunda abone bilgilendirme SMS’i alacaktır. Güneyde geçerli olacak bu uygulama, abonelerin telefon görüşmesi ve kısa mesaj (SMS) kullanımı için geçerlidir. İnternet kullanımıyla ilgili teknik çalışmalar devam ettiğinden henüz yürürlüğe girmemiştir. İstenmeyen durumlarda Kıbrıs'ın güneyinin tarifesinden ücretlendirilmemek adına, servisi günee geçiş yaparken aktif edip, kuzeye geri dönünce veya kullanmak istemediğiniz zaman kapalı bulundurmanız önerilir.

Detaylar Kuzey Kıbrıs Turkcell’in resmi internet sitesi www.kktcell.com’da yer almaktadır.