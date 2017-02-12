Güney, yağmura teslim

Kıbrıs’ta etkili olan yağmurlu hava Kıbrıs’ın güneyini olumsuz etkiledi. Aşırı yağmurlar nedeni ile özellikle Güney Lefkoşa’da birçok yol sular altında kaldı, bazı evlerde su baskınları yaşandı… Yağmur altında kalan yollar endeni ile trafikte sıkıntılar yaşanırken, yağmur suyunda sürüklenen bir araç içerisinde mahsur kalan bir kandı ve çocuğunun kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldığı belirtildi…

Yağmurların özellikle, Lefkoşa’ya bağlı Anthoupoli, Lakatamia, Kokkinotrimithia bölgelerinde etkili olduğu kaydedilldi. Yağmurlu havanın bu hafta boyu da sürmesi bekleniyor.