HP’den ve Özersay'dan Yenidüzen'i yalanlama iletişimi

“Maronit Açılımı Ne Oldu” sorusu yine yanıtsız kaldı, Maronitlere verilen sözler yerine, bu yöndeki gazete manşetleri odak alındı.



Maronitlerin temsilcisi Yannakis Mousas, "Medya Değişim Programı" çerçevesinde bir hafta boyunca YENİDÜZEN'de görev yapan Politis muhabiri George Kafkalias'a yaptığı açıklamayı, "Ben YENİDÜZEN'e konuşmadım" diyerek yanıtladı.

HaberKibris.com internet sitesi ise bu açıklamayı “Maronit Temsilcisi Yenidüzen’i yalanladı” olarak yaydı.



YENİDÜZEN'in manşetinden Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın özellikle rahatsızlık duyduğu, YENİDÜZEN'in "Bize verilen sözler hiç tutulmadı" manşetinin yalanlanması yönünde, HaberKibris.com sitesi üzerinden iletişim yapıldığı öğrenildi.

Ancak "Maronitlere verilen hangi sözler tutulduğu"na dair herhangi bir açıklama gelmemesi de dikkat çekti.

YENİDÜZEN'in manşeti sonrasında Maronitlerin temsilcisinin de 'siyasi baskı altında' kaldığı ve kendisinden açıklama yapmasının istendiği öğrenildi.



Politis-Yenidüzen ortak çalıştı, röportajı George Kafkalias yaptı



Medya değişim programı çerçevesinde geçtiğimiz hafta POLİTİS gazetesi yazarı George Kafkalias, YENİDÜZEN'de görev yaptı ve 'Maronit Dosyası'nı Dila Şimşek'le birlikte hazırladı.



POLİTİS gazetesi yazarı George Kafkalias, Maronitlerin temsilcisi Yannakis Mousas'a "Maronitlerle ilgili son durum nedir" sorusunu yöneltti, bu soruya "Özersay’ın Maronit köyleri ile ilgili söylemleri vardı, ancak şimdiye kadar yeni hiçbir şey yapılmadı” yanıtını aldı.

Maronit Dosyası'nın YENİDÜZEN-POLİTİS işbirliği ile yeniden açılması özellikle Dışişleri Bakanlığı'nda rahatsızlık yarattı.

George Kafkalias: “Yannakis Mousas yaptığı açıklamanın YENİDÜZEN’de kullanılacağından haberdardı”

Maronitlerle ilgili geniş kapsamlı bir haberin içerisinde yer alan açıklamalar Yannakis Mousas’un bilgisi ve onayı dahilinde geçtiğimiz hafta YENİDÜZEN’de görev yapan Politis yazarı George Kafkalias’a yapıldı ve kendisinin de onayı ile YENİDÜZEN’deki haberde yer aldı.

Yannakis Mousas, bugün yaptığı açıklamada “herhangi bir Kıbrıs Türk gazetesine açıklamada bulunmadığını” iddia etti ancak YENİDÜZEN’ bilgi veren George Kafkalias “Yannakis Mousas yaptığı açıklamanın YENİDÜZEN’de kullanılacağından haberdardı. Açıklamayı iki gazetede kullanmak üzere olduğunu belirterek aldım. Kendisi de kullanabilirsiniz sorun değil dedi” diye konuştu.

Yannakis Mousas ne demişti?



Maronitlerin Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi’ndeki temsilcisi Yannakis Mousas YENİDÜZEN’de yer alan açıklamasında genç çiftlerin Kormacit'e (Koruçam) dönerek bölgeye sahip çıkması için yapılan maddi katkıları anlatmıştı. Mousas,

Moussas, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay hakkında, “Gürpınar’daki Maronit köyü ile ilgili bazı söylemleri vardı. Özersay, 18 evin Türk askerleri tarafından kullanıldığını ve Maronitlere geri verileceğini, böylelikle köyün halka açılacağını söylemişti. Ancak şimdiye kadar yeni hiçbir şey yapılmadı” dedi.

Politis’ten George Kafkalias’ın hem Yenidüzen’e ilettiği Yannakis Mousas’un açıklamasını içeren bilgilerin tam metni şöyle:

Mousas’a göre, (Kıbrıs Rum Meclisinde Maronit Milletvekili), 10 ile 15 arası yeni çift (aileler, bazıları çocuklu) Kormacit’e son altı-yedi ayda taşındı. Çiftler, Kıbrıs Rum tarafının onlar için açtığı bir yardım programından yararlanacak. Ancak bunun için başvurmaları ve onaylanmaları gerekiyor. Yardım projesi, 45 yaş altı genç çiftler için. Onaylanan çiftler, 18 yaşından küçük çocukları varsa 15 bin Euro alacak. Çiftin çocuğu yoksa 10 bin Euro alacak. Bu tutar hane harcamaları için. Ücretin yarısı onaylandıkları anda, diğer yarısı ise altı ay bölgede ikamet ettiklerini kanıtlayan evrakları yetkililere teslim ettiklerinde alıyorlar. Altı ay sonra, Çiftler kişi başı 2şer bin Euro ev harcamaları için katkı alıyor. Köyde işletme kuracaklarsa bu tutar 3 bin Euro’yu buluyor. Şu anda başvuru süreci var ve çiftler henüz onaylanmadı. Başvurunun son tarihi yıl sonuna kadar. Yıllık 850 Euro, çocukları güneyde okuyan ailelere ulaşım masrafı olarak ailelere veriliyor. Mousas, Kıbrıs hükümetinin başvuruları hemen onaylamasını umuyor, bürokrasi sürecinde perişan olmamaları için. Bu yeni çiftler her gün güneye iş için gidip geliyor ve çocuklarını da okul için götürüyor. Mousas’a göre, Kormacit’te yaklaşık 250 kalıcı ikamet eden Maronit kişi var. Mousas, 2004’ten sonra geçiş noktalarının açılmasıyla 400 kadar evin yeniden yapılandırıldığını ve insanların hafta sonu ve tatillerde köyü ziyaret ediyor. İnsanların yaşadığı en büyük sorun köyün çok eski olması ve bunun için Kıbrıs hükümeti daha fazla yardımda bulunmak ve köydeki bazı şeyleri yenilemek için baskı yapılıyor.

Mousas’ın söylediğine göre, Kıbrıslı Türk yetkililerden, köylülerle yetkililerin iyi ilişkilerine rağmen çok büyük bir katkı yok. Köylülerle Türk yetkililer iyi bir noktada ve yakınlar. Mousas, Karpasha’da Özersay’ın evlerin Türk askerleri tarafından kullanılması ile ilgili görüşleri üzerine de konuştu. Özersay 18 evin Türk askerleri tarafından kullanıldığını ve bir gün Maronitlere geri taşınmaları için verilebileceğini söylemişti. Ancak bugüne kadar hiçbir yeni şey yapılmadı. Mousas bir gün bunun gerçekleşeceğini umuyor.

Açıklamanın orjinali

Politis’ten George Kafkalias’ın hem Yenidüzen’e ilettiği Yannakis Mousas’un açıklamasını içeren haberin orjinali şöyle:

Mr Mousas words. informative According to Mr Mousas(Maronite member of the Greekcypriot parliament) ten to fifteen new couples(families, some with children) relocated in Kormakitis village in the last six months-seven months. They will benefit from a scheme that the greek cypriot side has opened for them but they have to apply for it and get approved first. This scheme works as a motive for the new couples of Maronite families and is not enough for them to leave a good life, but it is an incentive. The scheme is for young couples until the age of 45. If the couple are approved they will get 15 thousand euros if they have children under 18 years old. If the couple has no children they will be approved for 10 thousand euros. This amount is for housing purposes. 50% is given at the beginning as soon as they are approved and the rest after they reach 6 months of permanent stay in the village and they supply all the needed papers from the village authority. Each couple will get an additional amount of 2 thousand euros for buying house supply, after six months. If the couple wants to start a new business in the village they are given additional amount up to 3 thousand euros. At this stage the new couples are at the phase of applying for the money, so they haven’t even been approved yet. The deadline for applications is until the end of this year. There is an additional amount per year that is 850 euros per family if they have children and it concerns travel expenses to the greekcypriot side to take the children to school every day. Mr Mousas hopes that the government of the greekcypriot side will approve immediately the applicants so they don’t have to get messed up in bureaucracy procedures. These new couples are everyday going and coming for work in the greekcypriot side and also to take the children to school. According to mr Mousas, aproximately 250 people are permanent residents of Kormakitis and they are all Maronite people coming from the village. He mentioned that after 2004 and the opening of the gates, around 400 houses in the village were repaired and people visit their village in weekends and in holidays. The biggest problem they are facing is the fact that the infrastructure of the village is too old and the put pressure on the greek cypriot governmennt to give more help so that they can renew things in the village. From what he says there is not really big help from the turkish cypriot government, although the relations between the village and the authorities in the north are in very good point and they are close. Mr Mousa also talked about Ozersay plans regarding some houses in another Maronite village nearby, the village of Karpasha. What Ozersay said is that 18 houses that now are used by turkish military forces, might be given at some point back to the Maronite people so that they can relocate there, but they have nothing new on this matter until now. They hope that at some point this will be possible.