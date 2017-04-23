Gufi’yi kurtarma operasyonu!

Mahsur kaldığı kuyudan çıkarılan Kıbrıs Engereği Gufi yılan, duyarlı kişiler ve Sivil Savunma yardımı ile kurtarılıp, doğaya bırakıldı.

Ferhat Bardakçıoğlu’nun dikkati ve gözlemi sonucu uzun süre su sarnıcında mahsur kalan Kıbrıs Engereği Gufi yılan, Hasan Karlıtaş’ın da girişim ve yardım çağrısıyla kurtarılarak yeniden doğaya salındı.

Hasan Karlıtaş’ın yardım çağrısına duyarlı davranan Sivil Savunma Güzelyurt-Lefke Bölge müdürlüğü, konuya, büyük duyarlılık göstererek hemen kurtarma işlemlerine başladı. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasıyla müdahalede bulunan Sivil Savuma ekipleri, Osman Karadayı’nın kuyuya inip, yılanı kurtarmasıyla özgürlüğüne kavuşturdu.

Bir cana hayat vermenin mutluluğunu yaşayan ekip, kurtarma operasyonun ardından anı fotoğrafı çektirdi.

Olayı sosyal medya hesabından paylaşarak duyuran Hasan Karlıtaş ise yardım eden herkese teşekkürlerini iletti.