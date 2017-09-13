GÜÇ-SEN, vergi affıyla ilgili karara tepki gösterdi…

Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), Bakanlar Kurulunun vergi affıyla ilgili kararını eleştirerek, “son vergi affı bu işin süreklilik arz ettiğini göstermektedir. Vergisini doğru ve zamanında ödeyen vatandaşları hükümet ne olarak görüyor, soruyoruz!?!” dedi.

Güç-Sen Başkanı Derviş Dağman yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin kalkınmasının çağdaş sosyal devlet anlayışı çerçevesinde yatırım yaparak, vatandaşlarının daha iyi hizmet görebilmesini sağlamasıyla ve vergi toplamasıyla olduğunu söyledi.

Dağman açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hükümetin saatleri değiştirmeyeceğini açıklaması, vatandaşın gün ışığından daha fazla yararlanmasını ortadan kaldıracak tüm vatandaşlarımızı özellikle de iş insanımızı ve özel sektörde çalışanımızı perişan edecektir. Umarız geçen yıl olduğu gibi kazalar meydana gelmez, ülke kaosa sürüklenmez. Ülkenin aynası durumunda olan temel noktalar; Limanlar, Hastaneler, Karayolları, Daireler dökülür vaziyette yatırım beklerken ülkeyi yöneten ‘Hükümet’ belli kesimleri memnun edip belli kesimleri kaosa iten icraatlar üretmeye devam etmektedir”

Güç-Sen, "toplumun beklentilerine cevap vermeyip toplumla birlikte hareket etmeyi unutan hükümet ve partilere toplumun gerekli cevabı vereceğini" belirtti.