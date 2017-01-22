Gözler Başsavcılık’ta!

Ayşe GÜLER

Üreticilerin ‘şok eylem’ yaparak, Tarım Bakanlığı’nı basmasına neden olan ‘kuraklık tazminatlarının Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan borçlanılarak ödenmesine’ Sayıştay Başkanlığı ‘UYGUNDUR’ görüşü verdi. Gözler Başsavcılıktan (Hukuk Dairesi) gelecek görüşe çevrildi.

İlgili yasa ve tüzüğe aykırı olduğu savunulan borçlanma ile ilgili son kararı verecek olan Yönetim Kurulu üyeleri ise Başsavcılık görüşü sonrasında hareket etme kararı aldı.

Tarım Bakanlığı’nda yarın saat 16.00’da yeniden bir araya gelecek yönetim kurulu üyeleri, görüşme sonrasında izleyeceği yol haritasını çizerek, tavırlarını belirleyecek. Üreticiler de toplantıdan çıkacak sonucu, bakanlıkta bekleyecek.

Yaşanan süreçle ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Genel Tarım Sigortası Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özyönüm, Sayıştay Başkanlığı’nın borçlanmayla ilgili ‘UYGUNDUR’ görüşü verdiğini ancak nasıl bir yol izleyeceklerinin Başsavcılıktan gelecek görüş sonrasında belirleyeceklerini açıkladı.

Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle ise Genel Tarım Sigortası Fonu Yönetim Kurulu üyelerinin üzerinde ‘siyasi erk baskısı’ olduğunu savundu, “Her şeye rağmen Pazartesi günkü toplantıda çıkacak sonuç bellidir. Hiçbir vatandaş oylamada evet kullanamaz, bu vebali alamaz” şeklinde konuştu.

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Genel Tarım Sigortası Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özyönüm:

“Bizim için önemli olan Başsavcılık görüşü”

Genel Tarım Sigortası Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özyönüm, Sayıştay Başkanlığı’nın borçlanmayla ilgili ‘UYGUNDUR’ görüşü verdiğini ancak nasıl bir yol izleyeceklerinin Başsavcılıktan gelecek görüş sonrasında belirleyeceklerini açıkladı.

Özyönüm, hukuki yönün kendileri için daha önemli olduğuna değinerek, Yönetim Kurulu’ndaki hiçbir üyenin yasaya aykırı adım atmak istemediğini vurguladı.

“Yasaların verdiği yetkiyi kullanarak değerlendireceğiz. Başsavcılıktan gelecek yazı bizim için oldukça önemlidir” diyen Özyönüm, yaklaşık 6 bin üreticiye toplamda 33 milyon TL kuraklık ödemesinin yapılacağını, 18 milyon TL’ye ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

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Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle:

“Yönetim Kurulu üyelerinde SİYASİ ERK BASKISI var”

Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, Genel Tarım Sigortası Fonu Yönetim Kurulu üyelerinin üzerinde ‘siyasi erk baskısı’ olduğunu savundu, “Her şeye rağmen Pazartesi günkü toplantıda çıkacak sonuç bellidir. Hiçbir vatandaş oylamada evet kullanamaz, bu vebali alamaz” şeklinde konuştu.

Kelle, dertlerinin kuraklık parası olmadığını, kurumun yapısında bozukluk olmasının sektörü sekteye uğratacağını söyleyerek, yarın gerçekleşecek toplantı öncesinde diğer üretici kesimlerle birlikte bakanlığa giderek çıkacak sonucu bekleyeceklerini dile getirdi.

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı:

“Zamanında doğru alım ve satış becerilerini ortaya konsaydı bugün zararları konuşmayacaktık”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) üzerinden kişisel çatışmalara girilmesinin doğru olmadığını savundu.

Bakanlık, TÜK’ün Genel Tarım Sigortası Fonu’na olan borçları ile ilgili de açıklama yaparak, kurumun özellikle üreticilerin üretim yapabilmesi adına oldukça önemli olduğuna değindi.

Eski Tarım Bakanı, CTP Milletvekili Erkut Şahali’nin ‘görevi bıraktığı zaman Genel Tarım Sigortası Fonu’na olan borcun ödenebileceği kaynağı TÜK hesaplarında bıraktığı’ iddiası üzerine de Bakanlık, 18 Nisan 2016 tarihli kurumun banka hesaplarını kamuoyu ile paylaştı.

Hesap bilgileri…

Bakanlık açıklamasında şöyle denildi: “Toprak Ürünleri Kurumu banka hesapları ile ilgili bilgiler aşağıda paylaşılmaktadır. 18 Nisan 2016 tarihli banka hesaplarında 13.387.364,5 TL karşılığı toplam mevduat bulunmasına rağmen, yine aynı tarihte ithal edilmiş olan yemlik arpa ödemesi için bu rakamdan blokeli 3.950.357,73 TL, Yine aynı tarih itibarı ile Ziraat Bankasına 6.824.000 TL tutarında overdraft borcu bulunmakta idi. Toplamda 10.774.357,73 TL’ lik kaynak bu ödemelere aktarılacakken Tarım Sigortası Fonu’na olan borcun kaynağının hazır olduğu iddiasının gerçekten uzak olduğunu çok net görebilmekteyiz. Aynı zamanda bu kaynak Genel Tarım Sigortası Fonu’na olan borçları ödeyebilecek iseydi o tarihte Sn. Eski bakan görevi devretmeden bu ödemeyi niye yapmamıştır, bu da sorulması gereken önemli bir sorudur. Toprak Ürünleri Kurumu’nun ülke insanına hizmetlerine devam edebilmesi, aynı zamanda ticari ahlak ve devlet ciddiyeti içerisinde banka ve cari borçlarını öncelikli ödeyebilmesi için gerekli adımlar ve tedbirler alınmıştır.

2014 yılından gelen cari borçlar Sn.Erkut Şahali’nin görevi devrettiği dönemde toplamı 4,428,428 USD iken bugün bu borçlar 3,226,567 USD’ye düşürülmüştür. Ayrıca bu dönem içerisinde 2014 Cari borçlarından kaynaklanan 4 milyon TL civarında bir kur farkı zararı da yaşanmıştır. Kurum zamanında doğru alım ve satış becerilerini ortaya koymuş olsaydı bugün bu zararları konuşuyor bile olmayacaktık”