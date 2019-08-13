Görevli askerlere yakalandılar

Lefkoşa’da askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Kıbrıs’ın güneyine geçmeye çalışırken suçüstü yakalanan zanlılar D.A. ve M.S.M. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Kazım Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç huzurda bulunan zanlılar D.A. ve M.S.M.’nin 13 Ağustos tarihinde saat 04.00 raddelerinde Lefkoşa'da 1. Derece Askeri Yasak Bölge olan Yiğitler Burcu bölgesinde bulunan Taksim Sahasını kullanarak gizlice Kıbrıs’ın kuzeyinden güneye geçmeye çalıştıkları esnanda görevli askerler tarafından suçüstü yakalanıp polise teslim edildiklerini söyledi. Sevinç zanlıların tutuklanmalarının ardından gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiğini vermiş oldukları ifadelerin teyit ve tekzip edileceğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeller, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.