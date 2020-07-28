Gönyeli’de yangın çıktı. Akşam saat 21:00 sıralarında, Gönyeli Yenikent'te Öncü Sokak üzerinde bulunan Zehra Apartmanı 5 nolu dairede, klima elektriğinin kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Yangında oda içerisinde bulunan eşyalar yanarak, diğer odalar ise islemek suretiyle zarar gördü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü