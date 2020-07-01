Göçmenköy’de bir eve uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu
Göçmenköy’de, M.B. (E-23)’nin kalmakta olduğu evde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 6 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.
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Göçmenköy’de bugün saat 14:30 sıralarında, M.B. (E-23)’nin kalmakta olduğu evde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 6 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.
Yürütülen ileri soruşturma kapsamında mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.K. (E-24)’nin ikametgâhında yapılan aramada ise 60 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.
Bahse konu şahıslar tutuklandı soruşturma devam ediyor.
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