Göçmenköy geriden geldi: 3-1

STAT: Göçmenköy Stadı

HAKEMLER: Osman Küçük, Ali Akçınar, Fatih Bardakçıoğlu

GÖÇMENKÖY: Özkan Tezel, Cemal Terkan, Umut Özkan, Rifat Kanıöz, Mevlüt Önal (Dk.52 Sabri), Kadir Çetinkaya, Barkın Özaşık, Suat Kurt (Dk.80 Salim Tayançlı), Mustafa Ayker, Arda Sözcü, Semih Çağlar (Dk.70 Mehmet Göçben)

GÖRNEÇ: Hasan Bilal, Hasan Denizalp, Besim Denizalp, Rifat Alpay İnce, Doğuş Beyit, Yaşar Doğu, Ertan Kunt (Dk.80 Barçın), Abdullah Parıldak, Levent Akçagil (Dk.75 Hasan Bayandursun), Celal Bilal (Dk.70 Necati), Mustafa Arnavut

GOLLER: Dk.45 Suat Kurt, Dk.72 Arda Sözcü, Dk.90 Mehmet Göçben (Göçmenköy) Dk. 2 Ertan Kunt (Görneç)

KIRMIZI KART: Dk.45 Hasan Denizalp (Görneç)

K-Pet Birinci Lig’in 27’nci haftasında Göçmenköy, ligde kalma mücadelesi veren Görneç’i konuk etti. Ev sahibi ekip, geriye düştüğü karşılaşmayı 3-1 kazanmasını bildi. Mücadelenin 2’nci dakikasında Ertan Kunt ile öne geçen konuk ekip, ilk yarının son anlarındaki rakibinin golüne engel olamadı ve devre 1-1 eşitlikle bitti. İkinci devrede eksik kalan rakibine karşı baskısını artıran Göçmenköy, 72’nci dakikada aradığı golü Arda ile buldu. Karşılaşmada perdeyi kapatan isim Mehmet Göçben oldu. Göçmenköy bu galibiyetle 38’e yükseltirken, Görneç ise 25 puanda kaldı. Maçın 45’inci dakikasında Görneç’ten Hasan Denizalp, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Fotoğraf: Hüseyin Özbarışcı