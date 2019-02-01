Girne’de Sibel Can rüzgarı esti

Girne’de Merit Park Hotel’de sahne alan Türkiye’nin ünlü sanatçısı Sibel Can, yaklaşık bin kişinin izlediği konserinde yeni ve eski albümlerinden seçme şarkılar ile dinleyenlerine keyifli bir gece yaşattı.

Sahneye uzun, siyah payetli ve sırt dekolteli elbisesi ile çıkarak dikkatleri üzerine çeken Sibel Can, “Kıbrıs’ta Merit Park Hotel’de sahne almak çok özel. Kendimi artık ailenden biri gibi hissediyorum” diyerek şarkılarına başladı. Yeni albümünden olan ‘’Senden Başka Kimsem Yok’’ adlı şarkı ile performansına başlayan Sibel Can, sevilen şarkılarını seyirciler ile hep bir ağızdan söyledi.

Suistimal isimli şarkısını ‘’Bütün elleri görmek istiyorum‘’ diyerek seslendiren Sibel Can, yüksek enerjisiyle gece boyunca hayranlarına müzik ziyafeti sundu. Gecede Zeki Müren’i yad ederek ‘’Şimdi Uzaklardasın’’ adlı şarkıyı tüm izleyenleriyle seslendiren Sibel Can, sempatik tavırları ile hayranlarının gönlünde taht kurarak unutamayacakları bir gece yaşattı.