Girne uzatmada güldü: 86-84

SALON: RA25

HAKEMLER: Nusret Sırdar, Çetin Yardım, Salih Işık

GİRNE ÜNİVERSİTESİ: Mikolic (6), Mert Güçer (2), Hamit Çeliktaşlılar (2), Fehmi İpar (12), Günay Ertopaloğlu (3), Ferit Narçın (2), Hüseyin Çağsın (4), Batu Aybars, Osman Barışsever (14), Benon Selengin (2), Willie Clayton (31), Xavier Smith (8)

LAÜ: Doğukan Nişancı, Mehmetali Erenay, Kemal Sanıvar (7), Doğukan Demirman (14), Hasan Kasap, Peter Olisemeka (28), Hasan Leyla İçer, Mustafa Kılıçaslan, Ben Lawson (17), Berk Argın (12), Nevzat Nasıroğlu (6)

PERİYOTLAR: 14-21, 44-48, 59-61, 75-75, 86-84

Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi’nin ilk hafta mücadelesinde Girne Üniversitesi konuk ettiği Lefke Avrupa Üniversitesi’ni uzatma periyodu sonunda 86-84 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Karşılaşmanın ilk periyodu 21-14 LAÜ lehine sonuçlanırken, taraflar soyunma odasına 48-44 konuk ekip üstünlüğü ile girdi. Üçüncü periyotta aradaki fark açılmazken son periyoda LAÜ 61-59 öne girmesine rağmen Girne Üniversitesi 75-75’lik eşitliği sağlayarak karşılaşmayı uzatma periyoduna götürdü. Bu periyotta rakibine 11-9’luk üstünlük sağlayan Girne, maçı 86-84 kazanarak sezona galibiyetle başlamış oldu.

Girne Üniversitesi’nden Willie Clayton kaydettiği 31 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, LAÜ’den Peter 28, Lawson 17 sayılık performansları ile takımlarının galip gelmesine yeterli olmadılar.

Bugün Koop – GAÜ mücadelesi

Ligde bugün Koopspor – GAÜ karşılaşması oynanacak. Atatürk Spor Salonu’nda 17.00’de başlayacak maçın ardından ilk hafta tamamlanacak.