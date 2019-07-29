Girne Belediyesi ilaçlamayı artırdı

Girne Belediyesi, 12 ay boyunca sivrisinekle yürütülen rutin mücadelenin yanında son günlerde artış gösteren Batı Nil Virüsü’yle ilgili çalışmaları sıklaştırdı.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Girne Belediyesi 2011 yılından beridir sivrisinek mücadelesinde uçkun ilaçlama yerine çevre dostu bir yöntem olan biyolojik ilaçlama yapmaya devam ediyor.

Açıklamada, eğitimleri ve uzun süreli saha deneyimleriyle uzman bir ilaçlama ekibi tarafından yapılan ilaçlama uygulamalarında vektör niteliği taşıyan sivrisineklerin kent yaşamı için oluşturduğu risklerin ortadan kaldırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Sağlık Şube Amiri Naile Soyel, Batı Nil Virüsü dahil başka diğer hastalıkların da taşıyıcısı yani ‘vektör’ niteliğiyle en önemli risklerden olan sivrisineklerle ilgili olan mücadelenin yılın 12 ayı boyunca çevreye ve diğer tüm canlılara hiçbir zararı olmayan, sadece sivrisinek larvası üzerine etkili mısır koçanına emdirilmiş bir bakteri kullanılarak yapıldığını söyledi.

Soyel, program dahilinde ve kayıt sistemi içerisinde yürütülen mücadelede; durgun su noktası niteliğinde olan kullanılmayan havuzlar, durgun dere yatakları, göletler, su kuyuları, havuzlar, su depoları gibi noktalarda yapılan uygulama sonrası yaklaşık bir ay boyunca sivrisinek gelişiminin kontrol altına alındığını ifade etti.

Soyel, etkinlik süresini göre ilaçlamaların yeniden yapıldığını kaydetti.

GÜNGÖRDÜ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, ülke gündemini etkileyen Batı Nil Virüsü ile ilgili olarak sağlık şube ekiplerinin yaptığı rutin ve yoğun çalışmalara biraz daha ivme kattıklarını ifade etti.

Nidai Güngördü, özellikle bol yağışlı bir kış sonrası kaynak suları, gölet ve dere yataklarındaki sivrisinekle mücadelenin artırıldığını ve olası riskleri engellemek için yoğun çaba sarf edildiğini dile getirdi.

Güngördü, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalardan da anlaşıldığı üzere; vektör mücadelesinde tüm ülkenin etkin ve doğru yöntemlerle mücadelesinin de önem taşıdığına dikkat çekerek; bu mücadelenin ülke genelindeki tüm belediye hudutlarını kapsayacak şekilde yapılmasının büyük bir önem arz ettiğine vurgu yaptı.

Güngördü, belediyenin üzerine düşen görev yanında vatandaşlara da düşen önemli görevleri şöyle sıraladı:

“Evlerde ve çevredeki yaşam alanlarında üreme kaynağı oluşturabilecek en küçük su birikintisine izin verilmemelidir.

Süs havuzları veya yüzme havuzlarının temizliği sürekli sağlanmalıdır.

Ev bodrumlarında su olduğu takdirde derhal boşaltılması sağlanmalıdır.

Foseptik kapaklarının tamamen kapalı olduğundan,

Su depolarının sürekli kontrol edilerek temizliğinin sağlandığından; kapaklarının iyice kapatılmış olduğundan emin olunmalıdır.

Açıkta çöp bırakılmamalı, çöpleri zamanında ve çöp poşeti içerisinde konteynere bırakılmalıdır.

Bahçelerdeki kuru otları temizletilmeli çevre temizliği sağlanmalıdır”.

Güngördü, “Sivrisinek veya diğer haşere ile ilgili Vatandaşlarımızın ihbarlarını 0392 5152235 numaralı telefonlardan Sağlık Şubemize iletmelerini rica eder, sağlıklı ve sineksiz, ortak bir kent yaşamı için, duyarlı bir işbirliğine davet ederiz” dedi.