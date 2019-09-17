'Girne Ağır Ceza' 66 dava görüşecek

Devrim DEMİR

Girne’de haftanın 5 günü oturum yapacak olan Girne Ağır Ceza Mahkemesi 2019-2020 Yeni Adlı Yıl bugün açıldı. Başkanlığını Füsun Cemallerin yaptığı, Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad ve Yargıç Mine Güçluerin oturum yapacağı heyette Kıdemli Savcı Aliye Özçınar hazır bulundu.

Adli yılın açılışında Girne Polis Müdürlüğü Başmüfettiş Faik Gümüş ve Merkezi Cezaevi Müdürlüğünde görevli Amir yardımcısı Olgun Özlüoğlu bilgi aktardı. 66 davanın görüşüleceği Girne Ağır Ceza Mahkemesi'nde 74 hükümsüz tutuklu Merkezi Cezaevi'nde yargılanmayı bekliyor.

Başmüfettiş Faik Gümüş, şu an Girne Merkez Karakolunda 21 tutuklu olduğunu kaydetti. Gümüş 2011 yılında gerçekleşen sayımda Girne’nin nüfusunun 73 bin 577 olduğunu, 4 bin 414'unun yabancı uyruklu olduğuna dikkat çekti.

Gumus, Girne’de Ocak-17 Eylül tarihleri arasında 3 bin 744 trafik kazası olduğunu bunların 3’ünün ölüm ile sonuçlandığını 96’si yaralanma 681’i hasar ile sonuçlandığını ifade ederek toplamda 7 Milyon 374 bin hasar tespiti yapıldığını kaydetti.

Cezaevi Amir Yardımcısı Olgun Özlüoğlu işe şu anda cezaevinde 552 hükümlü ve tutuklunun olduğunu bunların 310’nun hüküm aldığını, 242 kişinin yargılanmayı beklediğini söyledi. Özlüoğlu, Girne Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmayı bekleyen 74 kişinin olduğunu bunların 69’nun erkek 5’inin kadın olduğunu ifade etti.

Bilgilerin ardından konuşan Mahkeme Başkanı Füsun Cemaller, yoğun bir yıl olacağını, verilen istatistik sayılarda bunun ifade edildiğini belirterek bu yıl Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nin haftanın 5 günü oturum yapacağına dikkati çekerek, açılışı yaptı.