Gezici anket sonuçları açıklandı

Ersin Tatar % 33.9

Mustafa Akıncı % 28.2

Tufan Erhürman % 19.7

Kudret Özersay % 10.5

Erhan Arıklı % 4

Serdar Denktaş % 3.7

OLASI İKİNCİ TUR… Araştırmaya katılanların 2020 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçim 2. Tura Kalsa ve adaylar Tatar ve Akıncı olsa kime oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 54,6’sı Ersin Tatar’a oy vermek istediğini ifade ederken % 45,4’ü Mustafa Akıncı’ya oy vermek istediğini belirtti.

PARTİLERİN OYLARI… Araştırmaya katılanların yarın milletvekili seçimi olsa oyunu nasıl kullanmak istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 42,6’sı UBP’ye oy vermek istediğini ifade ederken % 25,3’ü CTP’ye oy vermek istediğini ve % 11,9’u HP’ye oy vermek istediğini söyledi.

AKINCI'NIN AÇIKLAMALARI… Araştırmaya katılan ve Mustafa Akıncı’nın Türkiye’nin Suriye’de gerçekleştirdiği “Barış Pınarı Harekâtı” ile ilgili açıklamalarını duyanların bu açıklama ile ilgili görüşlerine katılıp katılmamasına ilişkin dağılım incelendiğinde % 25,6’sı kesinlikle katıldığını ifade ederken % 74,4’ü kesinlikle katılmadığını söyledi.

GEZİCİ Araştırma Şirketi 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik yaptırdığı anketin sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarına göre Ersin Tatar’a % 33.9, Mustafa Akıncı’ya % 28.2, Tufan Erhürman’a % 19.7, Kudret Özersay’a % 10.5, Erhan Arıklı’ya % 4, Serdar Denktaş’a % 3.7 destek var.

Gezici’ye göre Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı’nın 2’inci tura kalması halinde Tatar % 54.6, Akıncı % 45.4 oy alacak.

Araştırmaya katılanların yarın milletvekili seçimi olsa oyunu nasıl kullanmak istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 42,6’sı UBP’ye oy vermek istediğini ifade ederken % 25,3’ü CTP’ye oy vermek istediğini ve % 11,9’u HP’ye oy vermek istediğini söyledi.

Araştırmaya katılanlara göre ikinci tura hangi adayların kalacağına ilişkin dağılım incelendiğinde % 56,7’si Ersin Tatar’ın ikinci tura kalacağını ifade ederken % 26,9’u Tufan Erhürman’ın ikinci tura kalacağını ve % 41,7’si ise Mustafa Akıncı’nın ikinci tura kalacağını ifade etti. Ankete göre; ikinci tura kalacağı "kesin gözüyle bakılan" iki aday Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı.

İkinci Tur: % 54,6 Tatar, % 45.4 Akıncı

Araştırmaya katılanların 2020 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçim 2. Tura Kalsa ve adaylar Tatar ve Akıncı olsa kime oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 54,6’sı Ersin Tatar’a oy vermek istediğini ifade ederken % 45,4’ü Mustafa Akıncı’ya oy vermek istediğini belirtti.

Akıncı'nın açıklamalarına destek % 25.6

Araştırmaya katılan ve Mustafa Akıncı’nın Türkiye’nin Suriye’de gerçekleştirdiği “Barış Pınarı Harekâtı” ile ilgili açıklamalarını duyanların bu açıklama ile ilgili görüşlerine katılıp katılmamasına ilişkin dağılım incelendiğinde % 25,6’sı kesinlikle katıldığını ifade ederken % 74,4’ü kesinlikle katılmadığını söyledi.