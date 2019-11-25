“Genel sekreter ve liderler gerekli siyasi iradeyi göstermelidir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman bugün Berlin’de gerçekleştirilecek üçlü görüşme öncesi mesaj verdi.



Erhürman, BM Genel Sekreteri Guterres ve Kıbrıslı liderler Mustafa Akıncı ile Nikos Anastasiadis arasında gerçekleşecek gayri resmi görüşmenin beşli konferansın kapısını aralamasını diledi.

Erhürman, “Genel Sekreterden ve liderlerden bu sonucun çıkmasını sağlayacak gerekli iradeyi göstermelerini bekliyoruz” dedi.

CTP’den sürece tam destek

Cumhuriyetçi Türk Partisi, Berlin’deki görüşmenin gerçekleşeceğinin açıklanmasının hemen ardından çeşitli temaslarda bulundu. Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi olan ülkelerin büyükelçileri ile görüşen CTP, güney Kıbrıs’taki siyasi partiler DİSİ ve AKEL ile de bir araya gelerek görüş alış verişinde bulundu. CTP ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’ne iletilmek üzere bir mektubu Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’a sunarak BM’nin sürecin arkasında durmasını istedi.



Mektubunda “Ada için sahip olduğumuz vizyon, uzun süredir devam etmekte olan müzakerelerin de temelini oluşturan BM karar ve parametreleri ile uyumlu, sürdürülebilir bir federasyondur” diyen Erhürman, “Her iki Lider de iki bölgeli ve iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı bir federal çözüme ulaşılması konusunda kayıtsız şartsız kararlılık göstermelidir” mesajı verdi.

Almanya Büyükelçisi Franz Josef Kremp ile Erhürman görüştü.

CTP - BM heyetleri bir araya geldi.

CTP heyetini ABD Büyükelçisi kabul etti.

CTP ve AKEL heyetleri federasyon ve yeniden birleşme vurgusu yaptı, liderlerden irade beklediklerini açıkladılar.

Erhürman - İngiliz Yüksek Komiseri görüşmesi

Erhürman ve Rusya Federasyonu Büyükelçisi Stanislav Osadchiy görüşmesi

Erhürman ve TC Lefkoşa Büyükelçi görüşmesi