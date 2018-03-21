Gençlere girişimcilik anlatıldı

Uluslararası Final Üniversitesi, Genç Girişimciler ve Liderler (JCI) Derneği Kuzey Kıbrıs işbirliğinde, “Başarılı Girişim Başlatma, İş Modeli ve İnovasyon” semineri gerçekleştirildi. Dünyanın birçok ülkesinde seçkin kuruluşlarda liderlik,, strateji ve girişimcilik konularında danışmanlık üstlenen ve eğitimler veren Junior Chamber International 2015 Dünya Başkanı İsmail Haznedar seminerde JCI Dünya Başkanı olma serüvenini anlattı, gençlere fikirlerini başarılı iş modellerine dönüştürme konusunda önerilerde bulundu.

“HAYALLERİNİZİ İŞ MODELLERİNE DÖNÜŞTÜRÜN”

JCI 2015 Dünya Başkanı İsmail Haznedar, konuşmasının başında Uluslararası Final Üniversitesi’ne seminere ev sahipliği yaptığı için teşekkür etti. Uluslararası liderliğe başladığı 2009 yılında ilk liderlik kamplarını Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştirdiklerini anlatan Haznedar, bu nedenle Kuzey Kıbrıs’ın kendileri için manevi değere sahip olduğunu vurguladı. Haznedar, genç katılımcılara yönelik gerçekleştirilen Başarılı Girişim Başlatma, İş Modeli ve İnovasyon Semineri’nde JCI Dünya Başkanlığına gelme sürecini katılımcılarla paylaştı. Girişimcilik ve gençlerin hayallerinin nasıl bir iş modeline dönüştürülebileceği konusunun ele alındığı seminerde, nasıl fark yaratılır?, bunun içerisinde liderliğin katkısı nedir? gibi sorulara değinildi. Haznedar, gençlere fikirlerini geliştirirken önemsemeleri gereken noktalar hakkında önerilerde bulundu.

“JCI GENÇLERİN FİKİRLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE DESTEK OLUYOR”

Uluslararası Final Üniversitesi Konferans Salonu II’de gerçekleştirilen , “Başarılı Girişim Başlatma, İş Modeli ve İnovasyon” seminerinin açılışında konuşan Genç Girişimciler ve Liderler (JCI) Derneği Kuzey Kıbrıs 2018 Başkanı Dilek Kurnaz, JCI hakkında bilgiler verdi. Kurnaz, Amerika’da hayata geçen derneğin yüz üç yıldır çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, derneğin 18-40 yaş arasındaki gençlerin fikirlerine destek olmak ve onları geliştirmek üzerine kurulan bir kuruluş olduğunu kaydetti. KKTC’de de JCI Kuzey Kıbrıs olarak Avrupa ve Türkiye’ye bağlı olarak derneğin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Kurnaz, Kuzey Kıbrıs’ta çeşitli liderlik ve kişisel gelişim etkinlikleri gerçekleştirdiklerini belirtti. Kurnaz, pozitif vatandaşlık üzerine gelişim sağlamak üzere yaptıkları farkındalık eğitimlerini de sürdürdüklerini belirtti. Kurnaz, JCI 2015 Dünya Başkanı Haznedar’a seminere katılımından dolayı, Uluslararası Final Üniversitesi’ne de seminere katkılarından dolayı teşekkür etti.

“BAŞARILI İSİMLERİN GENÇLERLE BİR ARAYA GELMESİ ÖNEMLİ”

Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak, JCI Genç Girişimciler ve Liderler Derneği Kuzey Kıbrıs ile işbirliği içerisinde hazırlanan etkinlikte JCI 2015 Dünya Başkanı’nı ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. JCI 2015 Dünya Başkanı İsmail Haznedar’ın Dünyanın çeşitli yerlerinde girişimcilik, strateji ve liderlik konusunda önemli hizmetler verdiğini anlatan Öztoprak, böylesine donanımlı bir profesyoneli üniversite öğrencileriyle buluşturmaktan son derece memnun olduklarını kaydetti. Öztoprak, üniversite olarak alanında uzman kişileri her zaman öğrencileriyle bir araya getirerek öğrencilerinin gelişimine katkı koyma amacı taşıdıklarını belirterek, katılımcıların Haznedar’ın bilgi ve deneyimlerinden yararlanmasını diledi.