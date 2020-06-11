Geçişlere açılım, turistlere test

Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı. Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, ‘tek gündemli’ toplantıda, ülkeye giriş- çıkış koşullarının ele alınıp karar bağlandığını açıkladı.

Buna göre;

-1 Temmuzdan itibaren; ülkeye giriş hakkı bulunan bütün yolcuların, vatandaş olsun, olmasın, 3 farklı kategori ülke;

Kategori (a):

Malta, Bulgaristan, Norveç, Almanya, Avusturya, Finlandiya, Macaristan, Slovenya, İsrail, Yunanistan, Türkiye, Litvanya, Danimarkan’dan gelecek yolcular 72 saat içerisinde yapılmış ve negatif sonuçlu PCR testi varsa gelebilecek.

Kategori (b):

İsviçre, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Hırvatistan ve başka bazı ülkelerin olduğu bu kategori için ÇİFTE PCR uygulanacak. Uçağa binmeden PCR aranacak, adaya geldiğinde de PCR alınacak.

Kategori ©:

Yüksek Risk grubunda bulunan ülkeler; ABD, Rusya Federasyonu, Brezilya, İran, Birleşik Krallık gibi ülkelerin olduğu bu kategoride olanlar PCR testi ile girebilecek, bedelini kendileri ödemek koşulu ile 14 gün karantinada tutulacak.

Ülke listeleri haftada bir kez veriler doğrultusunda güncellenecek.

-Güneyden kuzeye ilk geçişte PCR testi, daha sonraki geçişlerinden tesadüfü test sistemine geçilecek.

-22 Haziran itibarıyla Güneyde çalışanlar, Pile’dekiler, Karpaz’daki Rumlar, Maronitler, güneydeki öğrenciler ilk girişlerinde PCR testi yapmak koşulu ile güneye geçebilecek, aynı gün geri dönebilecek daha sonra tesadüfü test uygulamasına tabi tutulacak.

-15 Haziran’dan itibaren 1 Temmuz’a kadar gelecek öğrenciler geldiklerinde karantinaya girip testleri yapılacak, negatif olanlar kampus karantinasına girecekler. İmzalayacakları taahhütle 14 gün kampus karantinasında kalacaklar, bir bedel ödemek zorunda olmayacaklar.

- Türkiye’den buraya 2 Charter uçuş düzenlenecek, bu 2 uçuşta bir süre önce tedavi için Türkiye’ye gidip, sağlık durumu nedeniyle gemi yolu ile dönemeyenler öncelikli hakka sahip olacak. 1 Temmuz’dan önce gerçekleşecek bu uçuşla gelecekler için karantina uygulaması geçerli olacak

1 Temmuz’dan soran belli başlı şartlarla yurt dışına açılınacağı için en baştaki gibi yeniden hassasiyet gösterilmesi gerekliliğine işaret eden Kudret Özersay, ‘maske kullanımının’ önemine işaret etti.