Gazeteciler suçlamaları reddetti

Başsavcılık tarafından Afrika Gazetesi aleyhine açılan “yabancı devlet yetkililerine hakaret eden yayın”, “dine hakaret eden yayın” ve “halk arasında korku ve endişe yaratmak niyetiyle gerçek dışı haber yayınlama” ile ilgili dün başlayan davalarda, gazeteciler Şener Levent ve Ali Osman Tabak tüm ithamları reddetti.

Didem MENTEŞ

Afrika Gazetesi’nde farklı tarihlerde yayınlanan “Recep T. Erdoğan karikatürü” ve 2 ayrı yayınla ilgili olarak açılan davalar başladı.

Afrika Yayıncılık adına Ali Osman Tabak ve gazeteci Şener Levent mahkemeye çıkarak itham edildikleri; “yabancı devlet yetkililerine hakaret eden yayın”, “dine hakaret eden yayın” ve “halk arasında korku ve endişe yaratmak niyetiyle gerçek dışı haber yayınlama” davalarının tümünü reddetti. Mahkeme davalarla ilgili duruşmalara başlamak üzere oturumu 24 Mayıs’a erteledi.

Bu arada Lefkoşa’da 22 Ocak’ta Afrika gazetesi önünde yaşanan olayların ardından 2 eylemcinin ‘güvenliği’ aşarak Meclis’in çatısına çıkıp, bayrak açmasıyla ilgili dava da 9 Mayıs tarihine alındı.

İtham edildiler, reddettiler

Bir süre önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep T. Erdoğan ile ilgili bir karikatür paylaştığı gerekçesiyle ve bir köşe yazısıyla ilgili Başsavcılık tarafından Afrika gazetesi yetkililerine açılan davaların ilk duruşması dün gerçekleşti.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Tacan Reynar’ın baktığı davalarda, İddia Makamı’nda Başsavcılık adına Savcı Ergin Atıcı ve Afrika Yayıncılık adına Ali Osman Tabak ile gazeteci Şener Levent mahkemede şahsen hazır bulundu.

Savcı Atıcı, gazetecileri aleyhlerine getirdiği tüm davaları tek tek okuyarak, itham etti.

Yayınlar

Savcı Ergin Atıcı, Ali Osman Tabak ve Şener Levent’i; 8 Aralık 2017’de yayınlanan “Recep T. Erdoğan karikatürü”, Gazetenin 21 Ocak 2018 tarihli sürmanşet yazısı ve Şener Levent’in 21 ila 23 Ocak 2018 tarihlerindeki “AÇI” ve 21 Şubat 2018 tarihli “ZORBA THE CYPRİOT” başlıklı köşe yazılarıyla ilgili ithamda bulundu.

Bahse konu köşe yazıları ve karikatür yayınıyla ilgili “yabancı devlet yetkililerine hakaret eden yayın”, “dine hakaret eden yayın” ve “halk arasında korku ve endişe yaratmak niyetiyle gerçek dışı haber yayınlama” gibi toplamda 13 ayrı davadan itham edilen Ali Osman Tabak ve Şener Levent, tüm suçlamalara “hayır” yanıtını vererek reddetti.

Karikatür; “yabancı devlet yetkililerine hakaret eden yayın”

Levent ve Tabak aleyhlerine getirilen; “08.12.2017 tarihinde, Lefkoşa'da, KKTC'de hazırlanıp yayınlanan Afrika isimli gazetede, herhangi bir haklı sebep veya mazeretleri olmaksızın Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki huzur ve dostluğu bozmak kastıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ı küçük düşürmek, tahkir etmek, nefret ve hakarete uğratmak amacıyla "Yunan gözüyle" başlığı altında çerçeve içerisinde, arka planda Yunanistan bayrağı, onun önünde çıplak vaziyette ve ayakta duran bir erkek heykelin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın baş kısmının yer aldığı resme işer durumundaki resmi yayınlayarak yabancı devlet yetkilisi olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret etmek” davasını kabul etmedi.

“Halk arasında korku ve endişe yaratmak niyetiyle gerçek dışı haber yayınlama”

Her iki gazeteci; 21 Ocak 2018 tarihli Afrika Gazetesi’nin 5869 sayılı yayınının sürmanşetinde; “gerçek olmadığını bildikleri halde, halk arasında korku ve endişe yaratmak niyetiyle ‘İşgalin adı yaldızlı sözlerle allanıp pullanıyor. Bizimkini ‘barış’ ile süslediler, Suriye’de ölüm kusan jetlere ise zeytin dalı taktılar! Kıbrıs’a üçüncü hakaret olursa Yasemin harekatı olur herhalde!’ cümlelerini yazarak halkı korku ve endişeye sürüklediler” şeklinde ‘halk arasında korku ve endişe yaratmak niyetiyle gerçek dışı haber yayınlama’ suçlamasını da reddetti.

“Dine hakaret eden yayın”

Şener Levent ve Ali Osman Tabak, 23 Ocak 2018 tarihli “AÇI” başlıklı köşe yazısında yer alan “ ‘Allâh-ü ekberlerinizi ve küfürlerinizi alıp da gideceksiniz’ diye yazarak İslam dinine hakaret edip kötüledikleri” suçlamalarını da kabul etmedi.

Duruşmalar 24 Mayıs’ta

Savcı Ergin Atıcı, gazetecilerin aleyhlerine getirilen davaları kabul etmemeleri gerekçesiyle duruşmalara başlamak üzere Mahkemeden gün talep etti.

Yargıç Tacan Reynar da tüm davaların duruşmalarına başlamak üzere oturumu 24 Mayıs 2018 tarihine tehir etti.

Meclis davası 9 Mayıs'ta

Öte yandan Lefkoşa’da 22 Ocak’ta Afrika gazetesi önünde yaşanan olayların ardından 2 eylemcinin ‘güvenliği’ aşarak Meclis’in çatısına çıkıp, bayrak açmasıyla ilgili davanın ilk duruşması 9 Mayıs’a alındı.

Meclis’in çatısına çıkıp bayrak açan, Afrika gazetesine yönelik olaylarla ilgili suçlu bulunup mahkum olan ve şartlı tahliyeden yararlanan Ahmet Türkmen ve Ümit Taş’ın bu davadan da zanlı olarak yargılanması bekleniyor.