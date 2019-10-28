Fırtına zarara yol açtı

Ülkede etkili olan elverişsiz hava koşulları dün Ledra Palace geçiş noktası yakınlarındaki bir ağacın devrilmesine neden oldu.

Ledra Palas bölgesinde Müfit Güleroğlu Sokak üzerindeki bir ağacın dalı yağmur ve fırtınanın etkisiyle kırılarak telefon hatlarlarının üzerine ve yola düştü. Hatların gerilmesi ile birlikte telefon direği de kırılarak yola düştü. Tedbir amaçlı bir süreliğine trafiğe kapatılan yol ağacın kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Adadaki olumsuz hava koşullarının bugün de etkili olması bekleniyor.



