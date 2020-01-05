Fatih Ürek’le yılbaşı coşkusu

Yılbaşı coşkusu, Acapulco Otel’de bir başka yaşandı.

Eğlence ve şov dünyasının ünlü ismi Fatih Ürek, yılbaşı gecesi Acapulco’da hayranları ile buluştu. Fatih Ürek kendisini dinlemeye gelen konuklara keyifli ve dans dolu bir gece yaşattı, hareketli şarkıları ile herkesi coşturdu.

Acapulco sahnesinde göbek dansı şovunu alkışlar içinde yapan sanatçı, büyük ilgi gördü. Bir an olsun yerinde durmayan Fatih Ürek gece boyunca hem oynadı hem oynattı.