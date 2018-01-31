“Faili Meçhul 2” yayımlandı
Galeri Kültür Sahibi, yazar Remzi Halluma’nın kaleme aldığı “Faili Meçhul” adlı kitabın ikinci cildi yayımlandı.
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Galeri Kültür Sahibi, yazar Remzi Halluma’nın kaleme aldığı “Faili Meçhul” adlı kitabın ikinci cildi yayımlandı.
Galeri Kültür Yayınları tarafından ilk cildi yaklaşık bir yıl önce yayımlanan “Faili Meçhul”, TMT ve yakın tarihle ilgili görüş ve iddialardan oluşuyor.
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Etiketler : Galeri Kültür, Remzi Halluma, Faili Meçhul, KİTAP
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