Bir süredir Girne Antik Limanı çevresinde artan adli olaylar, bölge esnafında tedirginliği artırdı… YENİDÜZEN’e konuşan liman esnafı, hem turistin, hem de kendilerinin güvende hissetmediğini, limanın da kirlilik içinde boğulduğunu söyledi.

Turistlerin de bu gibi şiddet olaylarından dolayı rahatsızlık duyduğunu belirten esnaf, “Parklarda evsiz insanlar sabahlıyor, sabah zabıta gelip kovuyor, gece yine aynı şey. Yollarımız ise zifiri karanlık. Ne olmasını bekliyoruz…” diye konuştu.

Dila ŞİMŞEK

Liman yakınlarında en son geçtiğimiz Pazar gecesi yaşanan bıçaklama olayı üzerine, YENİDÜZEN’e konuşan esnaf, “Güvenlik diye bir şey kalmadı” dedi.

Kendileri gibi, turistlerin de bu gibi şiddet olaylarından dolayı rahatsızlık duyduğunu belirten esnaf, “Parklarda evsiz insanlar sabahlıyor, sabah zabıta gelip kovuyor, gece yine aynı şey. Yollarımız ise zifiri karanlık. Ne olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

Limanın güvenlik zaafının yanı sıra, kirlilik içinde boğulduğunu söyleyen esnaf, aydınlatmanın, rıhtım temizliğinin yetersiz olduğunu, yerlere çöp atan kişiler hakkında cezalandırma yapılmadığını, atıl durumda birçok araç ve teknenin olduğunu anlattı.

Esnaf, turistin gün geçtikçe azaldığını dile getirerek, “Liman için tüm yetkililer bir olmalı” dedi.

Barbaros Karabetça: “Diken üstündeyiz”

“1976’dan beri limandayım, bölgeyi çok iyi tanırım. Limanın şimdiki durumunun çok kötü olduğunu ve bunu hak etmediğini düşünüyorum. Limanımızda güvenlik diye bir şey yok. Tamamen baştan aşağıya kontrol edilmesi, bir düzene sokulması gerekiyor. Kavgalar şiddetler arttı. Diken üstündeyiz.”

İsmet Ateş: “Her sene bir şiddet olayı”

“Yıllardır buradayım, hiçbir düzenleme görmedim. Liman turizm açısından oldukça önemli bir yer ve korunması gerekiyor. Önceki gece bir bıçaklama olayı arttı. Her sene ciddi bir şey yaşanıyor. 10 sene önce böyle sorunlarımız yoktu. Artık yetkili kişilerin burayı tamamen denetimden geçirmesi gerekiyor. Kalenin arkası geceleri kapkaranlık, suç yuvası. İnsanlar yolda yürürken kendisini güvende hissetmiyor. Limanın potansiyelinin kullanılmaması çok kötü. Birçok tekne ve araç atıl halde duruyor, kirlilik yaratıyor. Aydınlatma çok zayıf.”

Hüseyin Aksay: “Kendi çapımızda önlem aldık”

“Daha önce bir soygun yaşadığımız için, hala etkisinden kurtulamadık. Üzerine her geçen gün yenileri ekleniyor, şiddet artıyor. Artık kendi çapımızda önlem alarak kapımıza otomatik kilit taktık, her yere kamera koyduk. Güvenilir görünmeyen kişileri içeriye almıyoruz. Ama bu şekilde yaşamak çok kötü. Etrafta görüyoruz, camide, banklarda uyuyan insanlar… Hoş görünmediği gibi tedirginlik de yaratıyor. 100 polis memuru alınacakmış, bunu duyunca sevindik çünkü polis sayımız yeterli değil, onlar da haklı. Giriş çıkışlarda belirli kriterlerin getirileceği konuşuluyor, bu da olumlu bir şey. Kirlilik konusunda, Belediye gerçekten çalışıyor ancak halk da duyarlı olmalı. Her gün temizlenen bir yere devamlı çöp atılırsa, kaç tane görevli olursa olsun bölge temiz tutulamaz. İnsanlarımız çevreye de duyarlı olmalı”

Angela Gökaşan: “Turist her geçen gün azalıyor”

“Devamlı şikayetimizi dile getiriyoruz, hiçbir şey değişmiyor. Basın devamlı Antik Limanla ilgili haber yapıyor, yetkililer ise görmüyor. Liman güvenli bir bölge olmaktan çıktı. Kirlilik içinde de boğuluyor. Sabahları bankaya giderken görüyorum, zabıtalar gelip parkta yatanları kovuyor, gece yine geliyorlar. Turistler için böyle bir görüntü tabii ki güzel değil… Liman kirli, kokuyor. Limanda birçok tekne öylece duruyor. Teknemize giderken her yerde çöp görüyoruz, bazen mecburen şişeleri biz temizliyoruz. Turistler ise devamlı taciz ediliyor, gerek esnaf, gerek ise etraftaki kişiler tarafından. Esnaf bazen onları bir şeyler almaya zorluyor. Bence turistlerin rehber eşliğinde gezmesi gerekiyor. Bu şekilde olursa kimse gelmez.”

Ahmet Şener: “İnsanlar parklarda sabahlıyor”

“Limanımız yeterince temiz değil, suç oranları arttı. Turist vizesiyle gelen kişiler parası bitip iş bulamayınca suça meyilli oluyor, sokakta yaşıyor. Önceden çok güvenli bir adayken, şimdi bu tamamen kaybedildi. Limanın içi kirlilikten geçilmiyor. İnsanlar parklarda sabahlıyor, her sabah alkol şişeleri toplanıyor…”

Levent Şonya: “Liman turizmin en büyük gelir kaynağıyken, suç yuvasına döndü”

“Limanımız tek kelime ile ‘berbat’. Liman tamamen dökülüyor, kirlilikten, düzensizlikten geçilmiyor… Kale arkası ise sorma gir hanı, karanlık, her türlü suç işleniyor. Kendi imkanlarımızla yolu kapattık araba ile geçilemesin diye. Belediyenin zabıtaları var, ancak yeterli olmuyor. Kordonboyunda oturup çekirdek yiyip yere atan insanlar var, ceza almıyorlar. Parkta insanlar uyuyor… Liman turizmin en büyük gelir kaynağıyken, suç yuvasına döndü. Tüm bunlar yatırım istiyor ancak devletimiz sadece maaş ödemekle yetiniyor.”

Esnaf, Limanda birçok aracın ve teknenin, yıllardır atıl durumda olduğunu, sahiplerinin kaldırmadığını dile getiriyor.